رأس الخيمة (وام) قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها آمنة حامد حمد المزروعي، والدة كل من سلطان ومحمد وخالد سلطان بن سليم الفلاسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الممزر في دبي، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أنجال وذوي الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز». كما قدم سموه واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم يوسف حرم علي عبدالله مصبح النعيمي. وأعرب سموه، عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة آمنة المزروعي ومريم يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.