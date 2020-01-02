حاكم رأس الخيمة يشيد بجهود تنظيم الاحتفال بالعام الجديد

رأس الخيمة (وام)

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشكر إلى الجهات والأفراد كافة الذين ساهموا في نجاح احتفالات رأس الخيمة بليلة رأس السنة 2020 التي نظمتها الإمارة على جزيرة المرجان بحضور أعداد كبيرة من السائحين والزوار الذين حرصوا على الحضور من مختلف أرجاء الدولة والعالم لمتابعة الحدث الذي تميزت الإمارة من خلاله في الأعوام الماضية لتعزز مكانتها كوجهة سياحية واعدة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالتعاون التام والعمل بروح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية والخاصة كافة وفرق العمل والمتطوعين في هذه الفعالية الكبيرة والذي أسهم في تحقيق الإمارة المزيد من الأرقام القياسية بما يثبت قدرة أبناء رأس الخيمة على تحقيق الإنجاز تلو الآخر ومواصلة النجاحات التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات.

وقد شهدت احتفالية رأس السنة 2020، خطوة جديدة في سبيل ترسيخ مكانة رأس الخيمة التي تم اختيارها مؤخراً عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2020، حيث حققت الإمارة إنجازاً تاريخياً مع تسجيلها رقمين قياسيين جديدين في «غينيس للأرقام القياسية» عن فئتي أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد، وأطول شلال من الألعاب النارية، ليرتفع عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية التي نظمتها رأس الخيمة إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاث سنوات فقط.