سعيد بن طحنون يحضر أفراح المنهالي والكتبي والكعبي والبلوشي والعلي

العين (وام)

حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد سالمين نصيب مغيفات المنهالي بمناسبة زفاف نجليه سالمين إلى كريمة عادل نصيب سالم مغيفات المنهالي ومحمد إلى كريمة سالم عبدالله صالح المنهالي والبرك سعد الله سالم المنهالي بمناسبة زفاف نجله تركي إلى كريمة محمد البركي سالم المنهالي.

كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامه حران سعيد سالم الكتبي بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة صقر مفرح حمد الكتبي.

وشهد الحفل الذي أقيم في صالة أفراح الهير بالعين وتخللته فقرات تراثية وشعبية عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية.

وحضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالواحد كميدش الكعبي بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة نعمان محمد الكعبي.. كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة أفراح الهيلي بالعين عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة محمد علي البلوشي بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة عبدالله ناصر محمد العلي.

سعيد بن طحنون يعزي في وفاة إبراهيم بن شمل المعمري

قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور له إبراهيم بن شمل المعمري، وذلك خلال زيارته لخيمة العزاء في منطقة الصاروج بالعين.

وأعرب معاليه عن خالص عزائه ومواساته لأخوي الفقيد محمد وعبدالعزيز وأولاده راشد وعبدالله وحمد ومحمد وعبد المنعم. داعياً الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.