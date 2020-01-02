نوف آخر مواليد عام 2019.. عبيد وخليفة أول مواليد 2020 في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

سجلت مستشفيات رأس الخيمة 7 حالات ولادة في نهاية 2019، وبداية 2020 بينهم 3 بنات و4 ذكور في كل من مستشفى عبدالله عمران للنساء والولادة ومستشفى رأس الخيمة، وكان أول مواليد العام المواطن عبيد علي سليمان الظنحاني والمواطن خليفة سالم مبارك، وآخر مواليد 2019 المواطنة نوف جمعة راشد النقبي.

وعبرت أسرة المواطن علي سليمان الظنحاني، عن فرحتها بميلاد عبيد أول أيام العام الجديد، متمنين أن يكون عام أمن وسلام وسعادة على القيادة وشعب دولة الإمارات.

وقال الظنحاني، إن استقبال مولوده الأول عبيد بداية عام الخمسين يمثل مناسبة سعيدة للأسرة، متمنياً لجميع المواليد ولذويهم السعادة، وأن يكون العام الجديد عاماً مليئاً بتحقيق النجاحات للدولة في جميع المحافل.

وعبر المواطن جمعة راشد النقبي عن فرحته باستقبال مولودته نوف، متمنياً أن يكون العام الجديد عام فرح وسرور وتحقيق الأمنيات، مشيراً إلى أن الله رزقه بنوف وهي أول مولودة بالنسبة له.

كما عبرت أسرة منال فيصل حسن عن فرحتها باستقبال مولودتها الأولى منال في الساعات الأولى من 2020، متمنين لها ولجميع الأطفال السعادة.

وفي مستشفى رأس الخيمة، استقبل المواطن سالم مبارك في الساعات الأولى من عام 2020 مولوده خليفة بعد منتصف الليل بلحظات مع دخول الأول من يناير.

وقال سالم مبارك، اخترت تسمية الطفل خليفة تيمناً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن المولود الجديد هو الثالث له، وأن الأسرة استعدت لاستقبال المولود الجديد، خاصة أن الولادة حدثت في الساعات الأولى من العام.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، إن المستشفى سيهدي للطفل استشارات مجانية مع طبيب الأطفال في مستشفى رأس الخيمة حتى عمر الخامسة.

وشهد مستشفى برجيل بأبوظبي أوّل مواليد السنة الجديدة، والذين أبصروا النور في الساعات الأولى من العام 2020، إذ أتمّ فريق الرعاية الصحية الثانوية في المستشفى، وتحت إشراف الأطباء المتخصصين، عملية ولادة 3 أطفال مواطنين بسلام مع الدقائق الأولى ليوم 1 يناير 2020. الولادة الأولى كانت للطفلة الإماراتية هند سيف الجابري وتمّت عند الساعة 00.01 فجراً، وتلتها ولادة التوأم الإماراتيين طحنون والهنوف الحوسني عند الساعة 00.30 فجراً. ولقد أعرب الأهل عن سعادتهما الغامرة وفرحتهما الكبرى بقدوم مواليدهم بالتزامن مع بداية العام الجديد، وشاركهم الفرحة الدكتور فادي جورج هاشم استشاري الطب النسائي والتوليد في مستشفى برجيل الذي أجرى عمليات التوليد خلال هذا اليوم المميز.

وقال سيف الجابري والد الطفلة هند سيف الجابري التي كانت أوّل طفلة أبصرت النور في العام الجديد في مستشفى برجيل: «إنّ ولادة طفلتنا هند في اليوم الأوّل من السنة الجديدة أمرٌ مميّزٌ جداً ضاعف من فرحتنا». كما عبر محمد جاسم أحمد الحوسني وعقيلته أمل صالح علي سعيد الجابري، والدي التوأم طحنون والهنوف الحوسني، عن سعادتهما وشكرا الله على الولادة الآمنة لطفليهما.

وعبر الأهالي عن امتنانهم للدكتور فادي جورج هاشم، استشاري الطب النسائي والتوليد في مستشفى برجيل، وكامل الطاقم الطبي والعاملين في المستشفى، على الرعاية والحفاوة التي أظهروها.

من جهته، قال الدكتور فادي جورج هاشم: «بالنسبة إليّ كطبيب، يتكرّر هذا الشعور المميّز ذاته في كلّ مرةٍ أساهم فيها بإبصار مواليد جدد للنور في هذا العالم. ويزداد الأمر أهمّيةً كلما توافق مع مناسبةٍ خاصة، كما حصل هذه المرّة. وأنا سعيدٌ أيضاً بكون الأمهات والأطفال جميعاً بصحّةٍ جيّدة، وأنتهز المناسبة لأتقدّم إلى الأهالي بأصدق التهاني والتمنيات بدوام الصحة لهم ولمواليدهم».

كما استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي خلال الساعات الأولى من العام الجديد 2020، والساعات الأخيرة من العام 2019 نحو 18 مولوداً، منهم أربعة مواليد في الساعات الأولى من العام الجديد، وودع المستشفى العام الماضي باستقباله 14 مولوداً بينهم 7 إناث و7 ذكور، منهم توأمان، ليرتفع إجمالي المواليد في المستشفى عام 2019 إلى نحو خمس آلاف مولود.

وكان أول مواليد مستشفى دانة الإمارات في عام 2020 قد أبصر النور في ساعات الصباح الأولى من أول أيام العام الجديد، وذلك الساعة 1:01 صباحاً.

وقال والد الطفل الإماراتي، علي الشحي، إن ولادته كانت مقررة قبل 4 أيام، ولكن بمشيئة الله تمت ولادته خلال الساعة الأولى من العام الجديد ليكون أيضاً من مواليد القرن الجديد، وهو أول طفل لنا وقد أسميناه عبدالله، والحمد لله يتمتع بصحة جيدة هو ووالدته.

أما عائلة المواطن محمد أحمد سالم، فقد استقبلت مولودتهم الساعة 7:05 صباحاً في أول أيام العام الجديد، وقال والدها «إنها الطفلة السادسة للعائلة وأسميناها نورة، وبلغ وزنها 3.3 كلغم، وكان من المتوقع قدومها قبل بضعة أيام، ولكن بمشيئة الله انضمت لنا في السنة الجديدة وفي هذا اليوم المميز، وبهذا فقد بدأنا عامنا بالبشائر والأفراح ونتمنى لوطننا الغالي المزيد من التقدم والازدهار، ونحمد الله على ما حظينا به من رعاية فائقة بزوجتي ومولودتنا».

وثالث مولود في مستشفى دانة الإمارات في العام الجديد كان لعائلة اعتزاز رازا، مهندس باكستاني، وقد ولد الساعة 7:12 صباحاً من العام الجديد، وقال والده «هو ثالث طفل لنا وكان في انتظاره أخوه وأخته، وبلغ وزنه 2.3 كلغم ولم نقرر اسمه حتى الآن»، وقال «إننا سعداء لاستقبال طفلنا في أول أيام العام الجديد»، معرباً عن امتنانه لما لقيته زوجته وطفله من رعاية وعناية بالمستشفى.

وقال ماريانو جونزاليز، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي التابع للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية «إننا فخورون بأن نرحب بالمواليد خلال الساعات الأولى من العام الجديد 2020 في المستشفى»، مشيراً إلى أن «الأطفال والأمهات في صحة جيدة».

وأضاف «مع المواليد الجدد في الساعات الأولى من العام الجديد، ارتفع عدد المواليد إلى 16121 مولوداً في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 وحتى اليوم الأربعاء، منهم 8373 مولوداً ذكراً و7748 مولودة أنثى، وكان إجمالي المواليد المواطنين 8751 مولوداً»، مشيراً إلى أنه يشرف على المواليد أكثر من 200 طبيب وطبيبة وممرضة وقابلة قانونية من قسم الولادة وقسم طب الأطفال وحديثي الولادة.

ووزعت إدارة المستشفى الزهور على المرضى المقيمين في المستشفى احتفالاً بالعام الجديد.

وشهد مستشفى ميدكير الشارقة ولادة طفلين مع الدقائق الأولى من العام الجديد حيث أبصر النور الطفل الإماراتي يوسف سالم أحمد والطفلة الإماراتية حمدة أحمد عبدالرحيم.