محمد بن راشد: شكراً لفريق عمل دبي

دبي (الاتحاد) قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر لفريق عمل دبي في نجاح احتفالات العام الجديد. وقال سموه عبر «تويتر»: «احتفلت دبي أمس مع العالم بقدوم عام 2020.. احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي... وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضاً... شكراً لكل من ساهم في التنظيم.. والتنقل.. والحماية.. والإعلام... وتوفير السلامة للجميع.. شكراً لفريق عمل دبي».

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