مغردون: بوخالد فخر العرب

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد مغردون بنتائج التصويت الذي أعلنت عنه شبكة «روسيا اليوم»، بتصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نتائج اختيار القائد الأبرز في العالم العربي للعام 2019، مؤكدين أن بوخالد فخر للعرب.

وقال ياسر: «القائد العربي الأبرز بالوطن العربي بل بالعالم أجمع، كان ومازال يقوم بتوجيهات لمساعدات كل الدول المحتاجة العربية والإسلامية وغيرهم الله يحفظك للعالم ولوطنك الغالي.. دولتي الإمارات العربية المتحدة تفخر بك دائما وأبدا»، وغردت الريم المري: «رجل بإنجازات دول»، وأضاف قيس: «بعد أن سُجل في تاريخ الإنسانية بأحرف من نور.. اليوم في استفتاء أجرته «روسيا اليوم» شارك فيه نحو 14 مليون شخص #محمد_بن_زايد القائد العربي الأبرز خلال عام 2019 بنسبة 68.6%.. شخصية التاريخ والشهر والعام إذا حضر تصغر كبار الأسامي»، وغرد يونس الحوسني: «رؤية ثاقبة لـ«القائد العربي الأبرز» تصنع السلام حول العالم».

وكتبت حصة المرزوقي: «ومن غيرك يا رجل الخير والسلام يستحقها»، وقالت فاطمة الشحي: «تستحقها شيخنا حفظك الله وبارك لنا بعمرك»، وتابع عوض بن محمد: «القائد العربي الأبرز في عام 2019، كيف لا وهو ابن زايد، الذي جعل الإمارات -كما يقول محمد بن راشد- مثل النور في أرض مظلمة، قدوة حسنة للآخرين، تقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية، بأصالة انتمائنا إلى إرثنا القيمي والأخلاقي العربي والإسلامي»، وغردت مريم: «#محمد_بن_زايد عزنا وفخرنا حفظه الله ورعاه»، وغرد صالح الجابري: «#محمد_بن_زايد اختارته الجماهير العربية القائد العربي الأبرز للعام 2019 في استفتاء أجرته شبكة روسيا اليوم العالمية هذا بو خالد قائد من نسل قادة زعيم من نسل زعيم.. فخرنا وعزنا بو خالد»، وقال عبدالرحمن الفلاسي: «كل عام وابتسامتك لاتفارقنا سيدي.. حفظك الله من كل شر»، وقال يعقوب السعدي: «ومن سواك إن لم تكن سموك يا هدية الأقدار لكل العرب.. يا حكمة زايد وشجاعة الأولين وقلبا يسع الأمة ويحملها في الشرايين.. امض سيدي خلفك كل العرب لا شيء يعنينا ما دمت فينا القائد العربي الأبرز»، وتابع حمدان البلوشي: «ونحن نستقبل عاماً جديداً.. تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا الوطنية سنمضي بإذن الله في أداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتعايش والتسامح كل عام وشعب الإمارات وشعوب العالم بخير تمنياتنا أن يكون 2020 عاماً للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية»، وقال أيمن: «سيدي بوخالد كل عام وانت بخير يا وجه للخير والبركة والسعادة وسر نجاحنا دائما».

وقال محمد الطاهري: «سيبقى #محمد_بن_زايد بحكمته وحنكته ونظرته الثاقبة القائد العظيم الذي حصّن المنطقة بفكره.. فهو درع الأمة المتين لحاضر ومستقبل الأجيال»، وتابعت موزة: «النسل الطيب #عيال_زايد أجمل شيء اجتاح قلوبنا»، وقال أحمد الهاشمي: «محمد_بن_زايد القلب الطيب الذي لا يفرق بين عرق ودين»، ودعا عبدالله صبران قائلا: «اللهم احفظه بعينك التي لاتنام.. اللهم احفظه في حله وترحاله.. اللهم اجعل في قلبه نوراً وفي بصره نوراً وفي سمعه نوراً وعن يمينه نوراً وعن يساره نوراً.. ربي وجعل عمره نوراً على نور»، وتابع بن غريب: «اللهم احفظ أسد دولتنا سيدي الشيخ #محمد_بن_زايد واحطه بالعناية والتأييد والتسديد ووفقه للحق والخير والقول الرشيد، واجعله يا الله ذخراً للوطن والمواطن».

وكتب طه بن محمد: «نهنئ مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه.. هو القائد الأبرز في الوطن العربي كله.. حفظ الله سيدي وقائدنا وقدوتنا وولي امرنا محمد بن زايد.. من كيد الكائدين والحاقدين والماكرين يا رب العالمين»، وأضاف طامح: «من الجذور الأصيلة ينطلق صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد مُعتزاً بالموروث الديني والأخلاقي والأدبي العربي الذي يمنحنا أرضية صلبة للانطلاق نحو المستقبل»، وقالت ميسار: «#شكرا_محمد_بن_زايد على كل ما قدمته وتقدمه للإنسانية والسلام»، وقالت سلمى: «بوخالد عزنا بوخالد فخرنا».