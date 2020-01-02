3.6 مليون زهرة تزين جزيرة أبوظبي والمدن المجاورة

هالة الخياط (أبوظبي)

تكتسي شوارع مدينة أبوظبي وضواحيها بألوان مختلفة من الزهور الموسمية، حيث انتهت بلدية مدينة أبوظبي من الأعمال التجميلية بزراعة 3.625.986 زهرة شتوية في شوارع مدينة أبوظبي وضواحيها، بهدف الارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي، ولإضفاء لمسة حضارية وجمالية على الطرق والجسور، ولتحقيق الإحساس بالتوازن البصري لدى مستخدميها.

ونفذت بلدية مركز المدينة زراعة 3.211.356 زهرة تغطي مساحة 267.613 متراً مربعاً، وفيما نفذ مركز بلدية مصفح زراعة 67.260 زهرة تغطى مساحة 5605 أمتار مربعة، ومركز بلدية مدينة زايد 44.022 زهرة، ومركز بلدية الوثبة 221.360 زهرة، ومركز بلدية الشهامة 283.348 زهرة تغطي مساحة تبلغ 20240 متراً مربعاً.

وشكلت بلدية مدينة أبوظبي، عبر مراكزها الفرعية، فرقاً لإعداد تصاميم لجميع المواقع المخصصة لزراعة الزهور، تمثلت مهامها في تحديد أنواع الزهور وألوانها وأعدادها والتشكيلات الجمالية، آخذة في الاعتبار طبيعة المواقع وكثافة الحركة المرورية، والتنسيق المتماثل، حيث شملت الزهور الشتوية التي تمت زراعتها: البيتونيا بألوانها المتعددة، والماري جولد باللونين الأصفر والبرتقالي، والسالفيا، والداليا، والجلاديولا، وأجريتم، كما تم وضع خطط للصيانة الدائمة واستبدال المتضرر من الزهور، وإجراء عمليات الرش الوقائي، تجنباً للآفات والأمراض، لتحقيق بيئة سليمة لنمو الأزهار.

ووضعت البلدية من خلال مراكزها الفرعية، خططاً وبرامج زمنية لزراعة الزهور تضمنت تجهيز وتهيئة التربة، تقليب وتهوية، وإضافة الأسمدة العضوية والمبيدات الحشرية والفطرية، وضبط وترتيب وصيانة شبكة الري، وتوريد وزراعة الزهور الشتوية من مشاتل معتمدة، حيث اشترطت أن تكون النباتات مكتملة النمو على 4 ورقات على الأقل، وأن يكون المجموع الجذري مكتملاً وخالياً من الأمراض الفطرية والنيماتودا، وأن يكون المجموع الخضري جيداً ولون الأوراق زاهياً (غير شاحب أو مصفر) وخالياً من الإصابات الحشرية أو الفطرية، ومزروعاً بتربة صناعية جيدة ونظيفة غير ملوثة.

واشترطت البلدية في المشتل المورد للزهور أن يكون معتمداً من وزارة البيئة والتغير المناخي ومعتمداً من بلدية مدينة أبوظبي، ويتبع نظام التسجيل لكافة المعاملات والمصادر، وأن تكون البذور ذات مصدر معتمد وهجين من الجيل الأول (نقية)، وأن يقوم المشتل بكافة المعاملات والرش الوقائي والحماية للبذور والشتلات، ويتبع إجراءات النظافة التامة.

واهتمت بلدية مدينة أبوظبي، عبر مراكزها الفرعية، بإعداد التربة للأعمال الزراعية المنفذة، وتحديد المساحات التي سوف تزرع خلال الموسم، واختيار التصاميم والمواقع المناسبة، وإزالة بقايا نباتات الموسم السابق، ومكافحة الأعشاب الضارة، وتنسيق الأحواض جيداً، والتخلص من الأعشاب النامية، وكذلك مكافحة الأعشاب الضارة والتعقيم الحراري للتخلص من بذور الأعشاب، والتأكد من إزالة الأعشاب من جذورها، وتنفيذ أعمال الوقاية والمكافحة.

وبلغت أعداد الزهور التي تمت زراعتها من قبل مركز بلدية المدينة في شوارع مدينة أبوظبي، خلال الموسم الشتوي الحالي، بجميع مناطق عقود التشغيل والصيانة وعقود الشواطئ، 3.211.356 زهرة، تغطي مساحة 267.613 ألف متر مربع تمت زراعتها في مناطق متفرقة بجزيرة أبوظبي على النحو التالي: 250.000 زهرة على كورنيش أبوظبي، و210.000 زهرة بمنطقة شمال شرق جزيرة أبوظبي، 320.000 زهرة بمنطقة شمال غرب جزيرة أبوظبي، و140.000 زهرة بمنطقة جنوب شرق جزيرة أبوظبي، و250.000 زهرة بمنطقة جنوب غرب جزيرة أبوظبي، و6804 زهرات بحدائق جزيرة أبوظبي، و4176 زهرة بجزيرة السمالية والريم والسعديات، بالإضافة إلى 708.648 بالشوارع الرئيسة.

وتم إعداد تصاميم وتشكيلات جديدة في كامل جزيرة أبوظبي، تضمنت المناطق المستحدثة التي شملتها خطة زراعة الزهور في الجزيرة: جانبي الطريق بشارع الخليج العربي، بدءاً من جسر المقطع وحتى شارع الفلاح، شاملاً التقاطعات مع شارع جرنين، وشارع محمد بن خليفة، وشارع دلما، وشارع هزاع بن زايد، وشارع الفلاح بمساحة تبلغ 59.054 متراً مربعاً لزراعة 708.648 زهرة.

كما تمت زراعة 13.728 زهرة في مناطق كورنيش البطين والحديريات، حيث شملت الخطة تنفيذ تصاميم بالزهور أسفل وحول الجسور بجزيرة أبوظبي بمجمع الجسور على شارع الشيخ راشد، وبمجمع الجسور بجوار مسجد الشيخ زايد ومنطقة الجسر أمام مبنى المحكمة بمساحة تبلغ 87.000 متر مربع لزراعة 1.308.000 زهرة.

الشهامة

ونفذ مركز بلدية الشهامة أعمال التجميل وزراعة الزهور المخطط لزراعتها خلال الموسم الشتوي بجميع مناطق عقود التشغيل والصيانة، والتي وصلت إلى 283.348 زهرة، غطت مساحة تقديرية بلغت 20.240 متراً مربعاً، حيث تمت زراعة 186.900 زهرة من منطقة المطار حتى جسر العجبان، و56.184 زهرة في منطقة شرق وغرب الطريق السريع أبوظبي– دبي، و40.264 زهرة في جزيرة ياس.

وتوزعت المناطق التي تم تجميلها بالزهور الشتوية على مناطق الشهامة والرحبة والباهية ومطار أبوظبي الدولي وحديقة الشهامة القديمة رقم1، وعند مبنى مركز بلدية الشهامة، ودوار منتزه الشريعة، مدخل منتزه الشريعة للسيدات، ودوار محطة الباصات في الشهامة القديمة، ودوار مقابل مركز شرطة الرحبة، و6 مساجد في منطقة الفلاح، ومنتزه ومسبح الشريعة للسيدات، ومدخل منتزه الشريعة، ودوار محطة الباصات في الشهامة القديمة، وتجميل المثلث بمدخل غرب ياس، ومنطقة مركز الشرطة، ومدخل الحديقة المائية، والمثلث بمدخل غرب ياس، وعند الإشارة المرورية لمركز الشرطة، ومنطقة أيكيا، وإشارة الحديقة المائية، ومدخل الحي الإماراتي السكني.

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مدينة زايد

وأنجز مركز بلدية مدينة زايد زراعة 247.022 زهرة في مناطق متفرقة، وتم زراعة 10.494 زهرة في محيط جامعة أبوظبي في منطقة1. و7.700 زهرة في منطقة 2، وزراعة 17.072 زهرة في محيط مستشفى المفرق، و6.534 زهرة في محيط مستشفى زايد، بالإضافة إلى زراعة 616 زهرة في مدخل مدينة محمد بن زايد منطقة 1. و1.606 زهرات في مدخل مدينة محمد بن زايد منطقة 2 كما تمت زراعة 20.000 زهرة في دوار طيران الرئاسة، وزراعة 16.000 زهرة في دوار جامكو، وزراعة 95 ألف زهرة في شارع المطار الدولي، وزراعة 17.000 زهرة في شارع الخليج العربي، وزراعة 25.000 زهرة في شارع أبوظبي – العين، وزراعة 13.000 زهرة في مدينة بوابة أبوظبي، وزراعة 2000 زهرة في حديقة بين الجسرين، وزراعة 500 زهرة في مسجد سمو الشيخ حمدان، وزراعة 4.500 زهرة في مسرح شاطئ الراحة، وزراعة 10.000 زهرة في منطقة الراحة مول.

المصفح

وأنجز مركز بلدية مصفح زراعة 67.260 زهرة تغطى مساحة 5.605 أمتار مربعة، حيث تمت زيادة الرقعة المخصصة للزهور، وذلك عن طريق استحداث تصاميم وتشكيلات جديدة بالطرق الرئيسية في المصفح والمناطق التي تستقبل العديد من الزوار، إذ شملت المناطق الجديدة: طريق أبوظبي – العين للشاحنات ومداخل منطقة المصفح ومدخل مركز المصفح، وغيرها بمساحة تبلغ 36.846 متراً مربعاً.

كما تمت زراعة الشارع العام بمصفح مدخل ومخرج شارع 12، ومنطقة مدخل مدينة الضباط من الشارع العام، والشارع العام بمصفح مدخل ومخرج شارع12، ومنطقة مدخل السفير مول من الشارع العام، ومنطقة الأيكاد، ومنطقة جسر مدينة محمد بن زايد.

الوثبة

نفذ مركز بلدية الوثبة أعمال زراعة نحو 221.360 زهرة متنوعة توزعت على حديقة بني ياس العامة، ودوار جسر بني ياس، وبلدية الدفان، وأمام عدد من المساجد، ومدخل الكارفور، وحديقة 4. كما تم تزيين طريق مهرجان زايد التراثي.