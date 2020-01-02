الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً خصوصاً شمالاً، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتكون الرياح شمالية غربية - جنوبية شرقية من 18 - 28 كم/‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:36 والمد الثاني عند الساعة 06:48، والجزر الأول عند الساعة 11:11 والثاني عند الساعة 23:39.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً الى متوسط ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 02:33، والجزر الاول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 19:46.