اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد يشكر كل من ساهم في احتفالات دبي بالعام الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، على كل من ساهم في نجاح احتفالات دبي مع العالم بقدوم عام 2020.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "احتفلت دبي أمس مع العالم بقدوم عام 2020، احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي ... وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضاً ... شكراً لكل من ساهم في التنظيم .. والتنقل .. والحماية .. والإعلام ... وتوفير السلامة للجميع .. شكراً لفريق عمل دبي".

اقرأ أيضاً... محمد بن راشد ومحمد بن زايد: عام جديد يبدأ.. تتسع طموحاتنا ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يشكر كل من ساهم في احتفالات دبي بالعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا