محمد بن راشد يشكر كل من ساهم في احتفالات دبي بالعام الجديد

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، على كل من ساهم في نجاح احتفالات دبي مع العالم بقدوم عام 2020.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "احتفلت دبي أمس مع العالم بقدوم عام 2020، احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي ... وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضاً ... شكراً لكل من ساهم في التنظيم .. والتنقل .. والحماية .. والإعلام ... وتوفير السلامة للجميع .. شكراً لفريق عمل دبي".

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