تسيير حافلات نقل بين أبوظبي ورأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أمس، تسيير رحلات للنقل الجماعي بين أبوظبي ورأس الخيمة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية في كل اتجاه، تنطلق أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك بموجب اتفاقية جرى توقيعها بين مركز النقل المتكامل في أبوظبي وهيئة رأس الخيمة للمواصلات لتسهيل انتقال الركاب بين الإمارتين، انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون والتفاهم بين الجهات الحكومية، وترسيخ مفهوم العمل المشترك لخدمة المصلحة العامة على الوجه الأفضل.

وبموجب الاتفاقية، تقوم الحافلات التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات والمخصصة لخدمات النقل عبر المدن بتسيير رحلاتها بنقل الركاب من إمارة أبوظبي إلى إمارة رأس الخيمة، وبالعكس.

وأوضح مكتوم الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا وأنظمة النقل في مركز النقل المتكامل بأبوظبي، أن الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على مواصلة تطوير البنى التحتية لشبكة النقل العام بالحافلات، والارتقاء بمستوى جودتها، وتوحيد الجهود المشتركة فيما بين جميع مؤسسات الدولة من خلال إعداد وتطوير التشريعات والقوانين والخطط الاستراتيجية الخاصة بتنظيم هذا القطاع. وأشار الكعبي إلى ضرورة وضع معايير ومؤشرات لمتابعة وقياس مدى النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة للعمل على تحسينها باستمرار للوصول إلى منظومة نقل عام بكفاءة عالية توفر الراحة والأمان وسهولة التنقل لسكان أبوظبي وزوارها، وتحفز على تغيير وسائل وعادات التنقل بالتحول إلى بدائل أكثر استدامة لخدمة جميع أفراد المجتمع.

من جهته، أكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن الاتفاقية تعزز من التعاون المشترك في مجال خدمات النقل العام بين رأس الخيمة وأبوظبي في ضوء التنمية المستدامة والتقدم الملحوظ في حركة النقل والمواصلات في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستأتي بثمارها مع تنظيم العمليات التشغيلية للحافلات بين المدينتين وفقاً للترتيبات والجداول الزمنية المتفق عليها، والاهتمام برفع كفاءة التحميل من محطات انتظار الركاب الحيوية في أبوظبي. وأشار إلى أنه في حال كان هناك إقبال على الرحلات فسيتم تسيير رحلات أخرى في بقية الأيام، لافتاً إلى أن هيئة مواصلات رأس الخيمة نجحت خلال النصف الأول من العام الجاري في نقل حوالي 5.5 مليون راكب.

وتابع: «نسير حالياً رحلات إلى كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، وتدرس الهيئة تسيير رحلات إلى إمارة الفجيرة، لتكتمل جميع خطوط الهيئة إلى جميع مناطق الدولة».