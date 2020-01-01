الامارات | 2.126 مليون راكب انتقلوا بوسائل المواصلات العامة خلال احتفال رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2.126 مليون راكب انتقلوا بوسائل المواصلات العامة خلال احتفال رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2020، وصل إلى مليونين و126 ألفا و417 راكبا، بزيادة بلغت 3.6% من إجمالي عدد ركاب الفترة نفسها من العام الماضي.
واستخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر 907 آلاف و411 راكبا، فيما نقل الترام 37 ألفاً و150 راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة 440 ألفاً و521 راكباً. أما مركبات الأجرة، فقد نقلت 689 ألفا و212 راكباً، ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها 52 ألفاً و123 راكباً.
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