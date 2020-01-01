الامارات | محمد بن زايد يتصدر نتائج التصويت لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي لعام 2019 في موقع "روسيا اليوم"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتصدر نتائج التصويت لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي لعام 2019 في موقع "روسيا اليوم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نتائج التصويت الذي طرحه موقع "روسيا اليوم" لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي للسنة المنقضية 2019، وجاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في المرتبة الثانية.

وصوت 9734963 من المشاركين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ما نسبته 68.6% من عدد المشاركين الإجمالي في التصويت، فيما صوت لولي عهد السعودية 2219042 شخصا، بنسبة 15.6% من عدد المشاركين الإجمالي.

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وأظهرت نتائج التصويت أن 12% (1712186) من المشاركين اختاروا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وجاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في المرتبة الرابعة بنسبة 0.5% (72751).

وشارك في التصويت الذي استمر ما يقارب التسعة أيام وانتهى منتصف الليلة الماضية، 13880968 شخصا من مختلف دول العالم.