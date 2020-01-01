اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن زايد يتصدر نتائج التصويت لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي لعام 2019 في موقع "روسيا اليوم"

0 نشر
نقلاً عن "روسيا اليوم" 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتصدر نتائج التصويت لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي لعام 2019 في موقع "روسيا اليوم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نتائج التصويت الذي طرحه موقع "روسيا اليوم" لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي للسنة المنقضية 2019، وجاء ولي العهد السعودي، الأمير ، في المرتبة الثانية.

وصوت 9734963 من المشاركين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ما نسبته 68.6% من عدد المشاركين الإجمالي في التصويت، فيما صوت لولي عهد 2219042 شخصا، بنسبة 15.6% من عدد المشاركين الإجمالي.

Advertisements

وأظهرت نتائج التصويت أن 12% (1712186) من المشاركين اختاروا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وجاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في المرتبة الرابعة بنسبة 0.5% (72751).

وشارك في التصويت الذي استمر ما يقارب التسعة أيام وانتهى منتصف الليلة الماضية، 13880968 شخصا من مختلف دول العالم.

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن زايد يتصدر نتائج التصويت لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي لعام 2019 في موقع "روسيا اليوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا