الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد 2020

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020 من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول . Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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