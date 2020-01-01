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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 1 يناير 2020

بالصور| احتفالات الإمارات بالعام الجديد 2020

استقبل الآلاف من المحتفلين في جميع أنحاء دولة الإمارات العام الجديد بعروض الألعاب النارية المدهشة في منتصف الليل.

وتجمعت العائلات والأصدقاء لتوديع عام 2019 واحتضان بداية عقد جديد.

وفي دبي شهد برج خليفة أعلى مبنى في العالم عروضاً مدهشة للألعاب النارية أنارت سماء المدينة.

وفي أبو ظبي، استمتع المحتفلون على الكورنيش بعرض مميز للألعاب النارية، بعد أسابيع قليلة من احتفالات مماثلة باليوم الوطني.

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وفي رأس الخيمة، كان المسؤولون يأملون في تحطيم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس العالمية من خلال الاحتفالات المبهرة التي أقيمت بهذه المناسبة.

وبحلول الساعة 8 مساءً اشتعلت الموسيقى من أسطح المنازل في البطين في أبو ظبي، وفي الوقت نفسه اجتمع المحتفلون على واجهة المجاز المائية بالشارقة لمشاهدة عرض مدهش للألعاب النارية مدته 10 دقائق، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.