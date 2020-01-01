كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول زخات شهب في 2020 بالإمارات ليلة الجمعة

سيكون عشاق الفلك والظواهر الكونية في الإمارات على موعد مع أول زخات للشهب والنيازل لعام 2020 ليلة الجمعة.

ومن المتوقع أن تصل ذروة زخات الشهب في وقت متأخر من الليل يوم الجمعة 3 يناير حتى فجر السبت 4 يناير. وتستمر هذه الزخات لمدة يوم أو أكثر، وفقًا لما نقلت غلف نيوز عن موقع EarthSky.org، مما يتيح لجميع المناطق الزمنية في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بهذه الظاهرة. لكن قمة كوادرانتس لن تستمر إلا لبضع ساعات.

وقال إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي للفضاء وعلم الفلك، إن أفضل وقت لرؤية زخات الشهب هو قبل الفجر، ابتداءً من الساعة الثانية بعد منتصف الليل على الجانب الشمالي الشرقي.

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وأضاف”إن ألمع زخات للشهب خلال شهر يناير هي الأكثر إشراقًا، وسوف نرى حوالي 40 شهاباً في الساعة”.

كما ستستضيف مجموعة دبي لعلم الفلك حدثًا لمشاهدة هذا الحدق في بحيرة القدرة من 10 مساءً إلى 3 صباحًا.