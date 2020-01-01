الشارقة (الاتحاد) قدمت دائرة الأوقاف بالشارقة 405 آلاف درهم دعماً لمركز الهلال الأحمر الطبي التابع للهلال الأحمر الإماراتي لصرفها على أدوية المرضى المسجلين في نظام المساعدات المحلية بالهيئة بهدف تخفيف العبء عن المرضى في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والأدوية.

يأتي ذلك في ظل التزام الدائرة الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية، وانسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى تنفيذ وصايا الواقفين المرصودة لأوجه الخير المختلفة.

ومن منطلق حرص الدائرة على صرف ريع الأوقاف المقيدة من الواقفين لمصرف مرضى الفقراء ومصرف أبواب الخير.

الجدير بالذكر أن مركز الهلال الطبي تم افتتاحه عام 2008 ويعنى بتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمستحقين.

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