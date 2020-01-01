صور.. الألعاب النارية تزين سماء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تابع الملايين حول العالم منتصف ليلة أمس احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلالة العام الميلادي الجديد 2020، وابتهجوا بعروضها للألعاب النارية التي زينت سماء إماراتها كافة، والتي أضحت صناعة إماراتية بامتياز. وشكلت عروض الإمارات للألعاب النارية عامل جذب لمواطنيها ومقيميها وزوارها من الأجانب، الذين يأتون من شتى بقاع الأرض خصيصاً للاستمتاع بتلك العروض. بالأمس.. كان هؤلاء على موعد مع عروض ضخمة للألعاب النارية جرى الإعداد لها مسبقاً في كل من أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة، حيث تجمع الآلاف بكورنيش العاصمة لمتابعة عروض الألعاب النارية التي أطلقت في أشكال وألوان مبهجة بطول الكورنيش، مكنت الإمارة العام الماضي من دخول موسوعة غينيس بتشكل أكبر عدد من الأحرف في لوحة «عام سعيد 2019»، فيما حملت هذا العام ألواناً وتشكيلات مبهجة أبهرت جمهور المتابعين. وبالإضافة لعروض الكورنيش، تابع سكان أبوظبي أيضاً عروض الألعاب النارية في أماكن عدة أخرى منها قصر الإمارات وياس مول وجزيرة المارية واستاد هزاع بن زايد بمدينة العين ومهرجان الشيخ زايد التراثي، الذي أضاءت فيه الاحتفالات سماء الوثبة لمدة 30 دقيقة متواصلة وبارتفاعات وصلت 180 متراً.

وفي دبي كان الجمهور على موعد مع عروض مبهرة بأطول برج في العالم «برج خليفة» جاءت هذا العام مصحوبة بعناصر استعراضية جديدة. وامتدت عروض الألعاب النارية بالإمارة لتشمل 9 أماكن أخرى، منها برج العرب، السيف، ذابيتش، لامير، ذي بوينت، برواز دبي، دبي فيستفال، سيتي مول، أتلانتس النخلة والقرية العالمية، التي أطلقت 7 عروض للألعاب النارية توازياً مع عدد الدول المشاركة بها.

احتفالات الإمارات بالعام الميلادي الجديد امتدت لإمارات أخرى، منها عجمان التي احتفت بعروض للألعاب النارية قدمتها في عروض فنية مبهرة عبر 3 منصات على امتداد الكورنيش، استمرت لخمس دقائق.

وفي رأس الخيمة، استمرت الألعاب النارية مدة 13 دقيقة، مصحوبة بتشكيلات تعبيرية ترمز لأهم معالم الإمارة، أثرت الأجواء الاحتفالية للمناسبة، ولتسجل الإمارة رقمين قياسيين جديدين في «غينيس للأرقام القياسية» عن أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد مع 196 طائرة PyroDrones™ وأطول شلال من الألعاب النارية بامتداد 4000 متر، ليرتفع عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة في «غينيس للأرقام القياسية» إلى خمسة في ثلاث سنوات.

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