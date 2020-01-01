«أبوظبي القضائية» تنظم تدريب المحامين

أبوظبي (الاتحاد) نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحاماة والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي؛ الدورة الـ21 من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي؛ بمشاركة عشرة محامين بينهم 7 سيدات. وذلك بمقر الأكاديمية بمبنى دائرة القضاء الجديد في أبوظبي.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن تنظيم برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي؛ يأتي في إطار جهود دائرة القضاء في أبوظبي نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية. بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.

من جهتها، أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج الذي يعتبر اجتيازه من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي؛ قد صمم على نحو تتنوع فيه الموضوعات لتغطي كافة الجوانب ذات الصلة بعمل المحامي، ومن أبرز هذه المحاور: الحلول البديلة لفض النزاعات ودور المحامين في تعزيزها، المستحدث في الإجراءات المدنية والجزائية، ميثاق العلاقة بين القضاء والمحاماة وتعزيز القيم القضائية.

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