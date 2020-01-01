«شرطة أبوظبي» تسعد أطفال «توام»

العين (الاتحاد) نظّمت شرطة أبوظبي، ممثلةً في قطاع شؤون الأمن والمنافذ، فعالية «معاً نرسم الابتسامة - فرحة طفل»، في عنبر أورام الدم في مستشفى توام بالعين، وذلك ضمن مبادرات عام التسامح 2019 «مجتمع إنساني آمن ومتسامح».

وتجسد هذه الفعالية، دور القطاع في الأعمال الإنسانية والمجتمعية والثقافية، وتأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي، في ترسيخ قيم التسامح والإنسانية والتعايش في المجتمع.

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