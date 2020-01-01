شرطة أبوظبي تحصد المركز الأول في «مهرجان الظفرة»

أبوظبي (الاتحاد)

توجت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة 2019 القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعد فوزها بالمركز الأول في تقديم الخدمات للجمهور ضمن فعاليات المهرجان الذي استقطب حضوراً جماهيرياً كبيراً ومشاركة خليجية واسعة.

وقال العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي، إن شرطة أبوظبي خصصت جناحاً يتيح للجمهور الاطلاع على خدماتها، ومنها خدمة أمان، ومبادرة كلنا شرطة، والتعريف بمهام ومبادرات الدعم الاجتماعي، والتعريف بخدمة حصنتك من قبل الدفاع المدني.

وأشار إلى التوعية بالمبادرات المرورية والنقاط المرورية، وخدمات تأمين السيارات والتعريف بمبادرة السوار الإلكتروني للمراقبة المنزلية، وشرح خدمات ترخيص السائقين والآليات، والتعريف بالموروث الشرطي المتمثل بالزي القديم والسيارات الكلاسيكية إلى جانب مشاركة الفرقة الموسيقية.