شرطة عجمان تفك لغز وفاة أم وابنتيها

عجمان (الاتحاد)

تحقق القيادة العامة لشرطة عجمان في ملابسات العثور على أم وابنتيها «من الجنسية الآسيوية» متوفيات في شقتهن الواقعة بمنطقة الراشدية.

وأفاد العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان بأن اتصالاً ورد من والدة المجني عليها إلى مركز شرطة المدينة الشامل بحدود الساعة الرابعة من مساء الجمعة الماضي، عبرت فيه عن قلقها إزاء غياب ابنتها وحفيدتيها وعدم تجاوبهن رغم وجودهن في شقتهن بأحد الأبراج السكنية، وانقطاع الاتصال معهن.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار أمر من النيابة العامة بفتح الشقة والدخول إليها، بحضور رجال الشرطة ومسرح الجريمة والإسعاف الوطني، حيث شوهدت الطفلة (م.م) في الثالثة من عمرها «غير متوفاة»، وعثر على الأم (س.م) 32 عاماً متوفاة في غرفتها، كما عثر على الفتاة (م.م) 16 عاماً وشقيقتها (م.م) 13 عاماً متوفيتين كل منهما في غرفة على حدة.

وبمعاينة الطبيب الشرعي تبين أن الأم وابنتيها توفين نتيجة تعرضهن للخنق بقطعة قماش مربوطة على أعناقهن منذ ما يقارب 12 ساعة، وظهرت عليهن علامات اعتداء نتيجة الضرب ومقاومة عملية الخنق.

وأشار نائب قائد عام شرطة عجمان إلى أن ذوي المجني عليها أفادوا بوجود خلافات عائلية بين الزوج المدعو (م.ع) 35 عاماً آسيوي الجنسية وزوجته ما أثار في نفسه الحقد والكراهية، إلى جانب تعرضه لاضطرابات نفسية وانهيارات عصبية في بعض الأحيان.

وأضاف أن عملية البحث والتحري كشفت عن تخطيط الزوج مسبقاً لعملية القتل، حيث قام بحجز تذكرة طيران لبلده قبل أيام من ارتكاب الجريمة، واصطحب ولده «ر. م» البالغ من العمر سبع سنوات إلى منزل ذوي المجني عليها، وبعد ارتكابه الجريمة أقفل الشقة لضمان عدم تبليغ الشرطة قبل فراره، واستقل مركبة أجرة متوجهاً إلى أحد مطارات الدولة للهروب إلى موطنه، مضيفاً أن شرطة عجمان استقبلت البلاغ من أم الزوجة بعد مرور 11 ساعة على سفر الجاني.