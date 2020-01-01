فعالية تسامح لأبناء نزيلات «إصلاحية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت مديرية الشؤون القانونية، ومكتب شؤون حقوق الإنسان بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، المرحلة الأخيرة من مبادرة زيارات التواصل والتسامح لعام 2019 بفعالية التسامح، التي خصصتها لـ 50 من أبناء النزيلات في إدارة الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأوضح العميد عبدالوهاب الحوسني، مدير مديرية الشؤون القانونية، أن هذه المبادرة تهدف لتحقيق استراتيجيات شرطة أبوظبي، في التعاون مع كافة شرائح المجتمع بلغتهم الأم، ونشر ثقافة التسامح كأسلوب حياة، وترسيخ قيم الترابط، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتطوير منظومة العمل الشرطي والأمني.

وأكد حرص شرطة أبوظبي، على توظيف مبادراتها وفعالياتها وإمكاناتها في إنجاح المبادرات الحكومية، وفق معايير أمنية واجتماعية، ومواصلة الفعاليات والزيارات في عام 2020.

واشتملت الفعالية، توزيع نشرات تضمنت أقوالاً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، عن التسامح والتعايش السلمي، مترجمةً لخمس لغات، وفقرات توعوية وترفيهية هادفة، وألعاب ومسابقات وهدايا، لإدخال البهجة في نفوس أبناء النزيلات وحاضناتهم.

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