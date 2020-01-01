محمد بن راشد ومحمد بن زايد: عام جديد يبدأ.. تتسع طموحاتنا ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا

أبوظبي (الاتحاد) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعام الجديد، متمنيين سموهما أن يعم الخير والسلام على العالم أجمع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر» أمس: «عام جديد يبدأ غداً.. عام خير وتفاؤل.. عام أمل وعمل.. عام استعداد وإنجاز... كل عام وبلادي بخير.. كل عام وعالمنا العربي بخير.. كل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أجمل وأفضل وأعظم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «ونحن نستقبل عاماً جديداً.. تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا الوطنية... سنمضي بإذن الله في أداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتعايش والتسامح.. كل عام وشعب الإمارات وشعوب العالم بخير.. تمنياتنا أن يكون 2020 عاماً للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية».

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