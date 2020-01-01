هزاع بن زايد: 2020 عام محبة وسلام واستقرار على العالم

أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالعام الجديد، وقال سموه عبر «تويتر»: «كل عام والإمارات قيادة وشعباً، مواطنين ومقيمين وزواراً، بخير ونماء وازدهار وأمن وأمان، راجين أن يكون العام 2020 عام محبة وسلام واستقرار على العالم.. وبينما نستعد في الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، فإننا نشارك وضع الأسس لمزيد من التعاون والانفتاح والتسامح بين كافة الدول والشعوب».

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