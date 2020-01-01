حمدان بن زايد: مسيرة العطاء والتفاؤل بالمستقبل في وطننا مستمرة

أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالعام الجديد، وقال سموه عبر «تويتر»: «نستقبل عاماً جديداً وكل الأمنيات أن يكون عام خير وتطور وازدهار، عام يحمل بين طياته الأمن والأمان والرخاء للإمارات وقيادتها وشعبها، طموحاتنا وآمالنا متواصلة ومسيرة العطاء والتفاؤل بالمستقبل في وطننا الغالي مستمرة، كل عام وجميع شعوب العالم تعيش بمحبة وسلام».

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