حاكم الفجيرة يعزي بوفاة سعيد راشد الكندي

الفجيرة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد راشد أحمد الكندي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة -خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مريشيد- عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه -خلال تقديم واجب العزاء- محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، في قصر الرميلة، إبراهيم إبراهيم الخديم بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في القانون العام من كلية المدينة الجامعية في عجمان.

وهنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، إبراهيم الخديم بحصوله على درجة الماجستير. واستمع سموه إلى شرح مفصل حول محتوى رسالة الماجستير التي حصل عليها الخديم، متمنياً له التوفيق في عمله.

من جهته، وجّه إبراهيم الخديم الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذا الاستقبال ودعم سموه لطلبة الإمارة، مؤكداً أن توجيهات سموه ودعمه الكبير هما المحفز الأهم له للعمل من أجل خدمة دولة الإمارات.

حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.