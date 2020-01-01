«تنفيذي الشارقة» يطلع على مشروع الموازنة العامة للإمارة 2020

الشارقة (الاتحاد)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس. واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة.

واطلع المجلس على مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2020، واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية وفريق عمل الدائرة، تفاصيل الموازنة العامة لعام 2020، وما تضمنته من مصروفات وإيرادات لمختلف دوائر وهيئات الدوائر المحلية، وبما يخدم توجهات ورؤية الإمارة.

وقدم المجلس شكره لرئيس الدائرة وفريق العمل على جهودهم في إعداد الموازنة العامة لعام 2020، ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.

واعتمد المجلس مقترحات دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن تطوير الخدمات المقدمة والتي من شأنها خدمة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع في مختلف مدن ومناطق الإمارة، واستعرضت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية تفاصيل المقترحات، وأكدت أن الدائرة حريصة على تقديم أفضل الخدمات والممارسات لكافة أفراد المجتمع في الإمارة، مشيرةً إلى أن الدائرة تعمل على خطة تشمل تطوير مراكزها وتأهيل موظفيها لتحقيق أهداف ورسالة الدائرة.

و ناقش المجلس مشروع تطوير البيئة الاقتصادية للمناطق الوسطى في الإمارة، ورفدها بالخدمات والمرافق العامة لزوار ومرتادي هذه المناطق، وقدم السادة أعضاء المجلس التنفيذي عدداً من التوصيات التي تخدم المشروع.

كما اطلع المجلس على مستجدات شبكات الصرف الصحي ومحطة المعالجة في مدينة كلباء، وبين المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، أن الدائرة أنهت تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة كلباء بطول 100 كيلو متر ويخدم 11 منطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 270 مليون درهم.

وفي إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الحياة الكريمة للأسرة والحفاظ على الترابط الاجتماعي فيها، اطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول الخطة التنفيذية للخطة السكانية باعتماد 4400 وحدة سكانية في كافة مدن إمارة الشارقة، واستعرض المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة تفاصل الخطة السكنية التي شملت مدينة الشارقة والذيد والمدام ومليحة والبطائح والحمرية وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وانتهى رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى تقديم عدد من التوصيات لخدمة الخطة السكنية، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة.

وتمت خلال اجتماع المجلس التنفيذي أيضاً مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في صالح تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارقة.