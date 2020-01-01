ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة آمنة المزروعي

دبي (وام ) قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور لها آمنة حامد حمد المزروعي، والدة كل من سلطان ومحمد وخالد سلطان بن سليم الفلاسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الممزر في دبي عصر أمس، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أنجال وذوي الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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