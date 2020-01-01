اللجنة القانونية لاستشاري الشارقة تناقش مشروع الدفاع المدني

الشارقة (الاتحاد) بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات للمجلس الاستشاري في الشارقة الرؤى والصياغة القانونية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن أحالته لجنة المرافق العامة بالمجلس إلى اللجنة للاستئناس برأيها.

وأكدت اللجنة على دور المجلس في استقبال شكوى المواطنين ومقترحاتهم وما يمثله المجلس من مرآة عاكسة لواقع المجتمع واحتياجاته وما ستتولاه اللجنة بحكم اختصاصاتها من أدوار في مناقشة مختلف التشريعات والبحث في الشكوى المحالة إليها.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستكثف أعمالها منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر وحتى الدور الرابع لدراسة ما يصل للمجلس من المواطنين من شكاوى لمناقشتها والتواصل مع المؤسسات المعنية لحلها ترجمة لخطة المجلس في تحقيق ورفع مستوى العيش الكريم لكل أسرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة والذي عقدته في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة، عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة.

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