الامارات | ترقية 5257 من الضباط وضباط الصف والأفراد في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 5257 من الضباط وضباط الصف والأفراد في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترقية مجموعة من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي كل من القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

وشملت الترقيات 4373 عنصراً في شرطة دبي، فيما بلغ عدد مستحقي الترقية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 540 عنصراً، ووصل عدد المستفيدين من الترقيات في الإدارة العامة للدفاع المدني إلى 344 عنصراً.

وتوجّه نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مكرمة سموه التي جاءت هدية إلى جميع الذين شملتهم الترقيات مع حلول العام الجديد، عام الفرح والسعادة والازدهار في الإمارات.

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وبارك لجميع الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ودعاهم وزملاءهم الآخرين إلى مضاعفة الجهد والعطاء والتضحية من أجل إعلاء شأن الدولة، وترسيخ سمعتها الطيبة في الأوساط الدولية، في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

من جهته، رفع القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المرّي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحرص سموه الدائم على دعم ضباط وضباط صف وأفراد شرطة دبي، وإمدادهم بكل المقومات التي تعينهم على أداء أدوارهم بكل كفاءة واقتدار، والسهر على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وكذلك الزوار، لتظل دبي دائماً نموذجاً للمدن التي تتمتع مجتمعاتها بأعلى درجات الأمان، في حين تواصل شرطة دبي العمل على الارتقاء بخدماتها إلى أعلى مستويات الدقة والإتقان، وصولاً إلى أعلى مستويات الأداء، انطلاقاً من رؤية راعي نهضة دبي وقائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه المستمرة بتوفير كل أشكال الخدمات التي تجعل مجتمع دبي الأسعد والأكثر أماناً في العالم.

وأعرب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المرّي، عن عميق الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما يوليه سموه للإدارة وكل العاملين فيها من تشجيع وتحفيز دائمين، مؤكداً أن هذه المكرمة وغيرها من أوجه الدعم المستمرة من جانب سموه، تمثل حافز دفع رئيساً، يرفع من الهمم، ويشحذ الطاقات لمزيد من العمل الهادف لرفعة الوطن، وترسيخ مقومات تقدمه وازدهاره، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة جهودها لتسهيل إجراءات الوصول والسفر عبر جميع معابر دبي، الجوية والبرية والبحرية، بما يتواكب مع مكانتها كمدينة عالمية ومركز محوري للأعمال في المنطقة، ووجهة مفضلة للسياحة من مختلف أنحاء العالم، وبما يتواكب مع حركة التطوير والتنمية القوية التي تشهدها الإمارة ضمن قطاعاتها كافة.

وتقدّم المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اللواء راشد ثاني المطروشي، بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمكرمة سموه، مؤكداً أن الإدارة تعمل على ترجمة رؤية سموه لمستقبل دبي كنموذج للمدن العصرية، التي تكفل لكل سكانها وزوارها أعلى درجات الأمن والسلامة من خلال مواصلة الليل بالنهار، والعمل على رفع جاهزية أطقم الدفاع المدني، وتزويدهم بأحدث المعدات، واطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن العمل الاستباقي المتمثل في رفع وعي المجتمع، ونشر الثقافة الوقائية، لتبقى الإدارة دائماً على أهبة الاستعداد في كل الأوقات للتصدي لأي طارئ، وتوفير أعلى مستويات الحماية والسلامة لكل من يعيش على أرض دبي أو يقصدها ضيفاً مُكرماً.