الامارات | 2019 عام «التسامح» و«الإخاء» والاستثمار في الكوادر الوطنية والوصول إلى الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 2019 عام «التسامح» و«الإخاء» والاستثمار في الكوادر الوطنية والوصول إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت دولة الإمارات خلال العام الماضي 2019 عدداً من الإنجازات والمبادرات، ضمن استكمالها خطط التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها مؤسسات الدولة، وفقاً للإطار الزمني الذي حددته الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة.

وتمكنت دولة الإمارات خلال عام 2019 من عقد أول قمة للتسامح الديني في المنطقة، ونجحت مؤسساتها في تحقيق مجموعة من المشروعات الريادية العملاقة، أبرزها الوصول بدولة الإمارات إلى عالم الفضاء، علماً وتجربة، والذي تكلل بتمكن أول رائد فضاء إماراتي من مغادرة الأرض في رحلة إلى وكالة الفضاء الدولية.

وزخرت الأجندة الوطنية على امتداد أشهر العام بقرارات ورسائل من القيادة في إطار حرصها على ضمان استقرار ورفاهية المجتمع، وقد شكلت خريطة عمل منهجية للمضي قدماً نحو مسيرة البناء والتنمية والتطوير.

وينقضي عام 2019 الذي أطلق عليه «عام التسامح» باتجاه عام 2020 الذي أطلق عليه عام الاستعداد للـ50، أي استعداد البلاد لمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الاتحاد.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

6 يناير

- إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «وثيقة الخمسين»، التي تتضمن تسعة بنود تضم جوانب من رؤية سموه لمدينة دبي المستقبل، والحياة التي يتمناها لكل من يعيش في مجتمعها.

وأشار سموه إلى أن الوثيقة ستتجدد في الرابع من يناير كل عام، والتي ستضم الإعلان عن مشروعات استثنائية في دبي.

- إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية في دبي بأن يلتزم بها، مهما كانت الظروف، مؤكداً أن في تنفيذها ضماناً ‬لرفاهية الشعب ‬وتفوّق‭ ‬البلاد‭ ‬وخير‭ ‬الأجيال ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تأتِ‭ ‬بعد.

7 يناير

إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برنامج «خبراء الإمارات»، الذي يهدف إلى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية، تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بالدولة.

5 فبراير

توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية» في مدينة أبوظبي بين قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثولوكية، و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية، وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب، إلى جانب التصدي للتطرف وسلبياته.

7 فبراير

الإعلان عن تأسيس «صندوق زايد العالمي للتعايش»، بهدف دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التعايش السلمي والتآخي الإنساني بين الأفراد والشعوب، امتداداً لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقع عليها كل من بابا الكنيسة الكاثوليكية، وشيخ الأزهر في أبوظبي، خلال زيارتهما المشتركة لدولة الإمارات.

7 مارس

تسجيل دولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً ضمن موسوعة غينيس بإنجازها أكبر جسر فولاذي قوسي على مستوى العالم بطول 32.37 متراً، ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري الذي أنجزته وزارة تطوير البنية التحتية، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق، المسجل باسم بولندا، والبالغ 26 متراً.

14 مارس

افتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في العاصمة الإماراتية، الذي شارك فيه أكثر من 190 دولة و7500 رياضي، واستمر حتى الـ21 من الشهر نفسه.

23 أبريل

الإعلان عن تأسيس وزارة جديدة باسم «وزارة اللامستحيل»، بهدف العمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل، عبر تطبيق مشروعات عدة، تتضمن تقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة، واختصار وقتها من 60 يوماً إلى ست دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف مواهب الأطفال في الإمارات.

11 مايو

نيل مشروع برواز دبي شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة أكبر مبنى على هيئة برواز.

وكان البرواز قد استطاع أن يستقطب أكثر من مليون زائر في عامه الأول، فضلاً عن مجموعة من الجوائز التي نالها باعتباره تحفة معمارية وهندسية تجذب أنظار العالم.

22 مايو

إطلاق مبادرة تطبيق «عضيدك»، التي تهدف إلى تكريس رؤية ونهج الدولة في ما يتعلق بتعزيز تماسك نسيج المجتمع، وإرساء أفضل الممارسات التربوية التي تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع المدرسي، بما ينعكس إيجاباً على أداء الطلبة، أكاديمياً ومجتمعياً وتربوياً.

30 مايو

إطلاق الحملة الوطنية «مهارتي 12 في 12»، ضمن برامج ومبادرات تطبيق استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة. وتهدف الحملة إلى تأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية من أجل صناعة المستقبل، ومواجهة تحدياته ومتغيراته، وتحقيق الريادة في كل المجالات، وستطبق على مدار عام كامل لترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة بين كل أفراد المجتمع الإماراتي.

9 يونيو

اعتماد مجلس الوزراء «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031»، التي تركز في توجهاتها على جودة الحياة، كأداة عملية لتحقيق السعادة التي تمثل نتيجة نهائية لعمل الحكومة، ومهمة ومسؤولية جماعية، تشترك في تحقيقها كل الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، انطلاقاً من منظور شامل يتبنى تعزيز جودة حياة الأفراد على امتداد مراحل حياتهم.

- اعتماد انتخابات الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر.

17 يونيو

نيل مركز شرطة دبي الذكي الـ Drive-thru شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل من دون تدخل بشري، ويقدم جميع الخدمات الشرطية بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار الساعة.

23 يونيو

قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي الحالي للمجلس.

Advertisements

31 يوليو

إتمام عمليات ربط 1328 مبنى في دبي بشبكة «ديوا»، بقدرة إجمالية تصل إلى 102.1 ميغاواط باستخدام الطاقة المنتجة عبر مشروع «شمس دبي»، الذي يعد أحد مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويعد «شمس دبي» أحد المشروعات التي ستسهم في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

22 أغسطس

افتتاح مجمع زايد التعليمي في منطقة السيوح بإمارة الشارقة، الذي ضم نحو 2500 طالب وطالبة، وهو مجمع مجهز بجميع المختبرات وغرف الأنشطة.

31 أغسطس

توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة رسائل للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الإمارات.

وشدد سموه في الرسائل على أن مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان.

15 سبتمبر

الإعلان عن أفضل خمسة مراكز خدمات حكومية، وأسوأ خمسة مراكز في الدولة، حيث أظهرت النتائج أن المركز الأفضل هو مركز الهوية في إمارة الفجيرة، فيما جاء مركز بريد الإمارات في منطقة الخان بإمارة الشارقة أسوأ مركز في الدولة.

25 سبتمبر

انطلاق رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية لمدة ثمانية أيام، ضمن بعثة فضاء روسية، حيث حملته مركبة «سويوز إم إس 15» التي انطلقت من محطة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان في الـ25 من سبتمبر، وعاد على متن المركبة «سويوز إم إس 12» في الثالث من أكتوبر 2019.

30 سبتمبر

اعتماد مجلس الوزراء حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين.

واستهدفت القرارات التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية والشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية، وجميع القطاعات الاقتصادية.

وشملت إصدار أنظمة توطين، وتحديد مستهدفات جديدة، يتم بموجبها رفع نسب التوطين في قطاعات استراتيجية، بما يسهم في خلق نحو 20 ألف فرصة وظيفية للمواطنين خلال ثلاث سنوات، بمتوسط نحو 6700 وظيفة سنوياً، بحيث يتم دمج هؤلاء المواطنين في هذه القطاعات الحيوية، ضمن خطة مدروسة تكفل توجيه الخبرات المواطنة في القطاعات ذات الصلة، حسب الاحتياجات الخاصة بكل قطاع.

5 أكتوبر

إجراء انتخابات الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي.

وعقدت الانتخابات بمشاركة 117 ألفاً و592 ناخباً وناخبة، بزيادة 48.5%، مقارنة مع عدد الأصوات التي سجلت في انتخابات 2015.

23 أكتوبر

حققت بلدية دبي إنجازاً بدخولها موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد إتمام بناء أكبر هيكل ثلاثي الأبعاد في العالم كجزء من مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد بضاحية ورسان في دبي.

وقامت البلدية بتنفيذ وإنجاز المشروع، وهو عبارة عن بناء متكامل، يشتمل على طابقين بارتفاع 9.5 أمتار، وبمساحة إجمالية 640 متراً مربعاً.

2 نوفمبر

إطلاق مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة، الذي يعد مشروعاً وطنياً، هدفه نقل قصة الإمارات للعالم. وافتتح باب التصويت لاختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات عالمياً من 17 ديسمبر 2019، عبر الموقع الإلكتروني للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات حتى 31 ديسمبر 2019، وذلك ليتم الاختيار من بين ثلاثة تصاميم شارك في ابتكارها 49 إماراتياً وإماراتية من مختلف التخصصات الإبداعية.

19 نوفمبر

إطلاق مشروع «جامعة محمد بن راشد للمعرفة والتنمية المستدامة»، حيث تم التوقيع على خطاب النوايا بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في إطار العمل على تأسيس الجامعة.

26 نوفمبر

إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام الفعال في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة في الدولة، مرجعاً موحداً لمشروعات المسؤولية المجتمعية ذات الأولوية الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الدولة، بما يضمن تحفيز العطاء المؤسسي، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تنمية المجتمع.

3 ديسمبر

تقدم المدرسة الإماراتية بثماني نقاط في مجال الرياضيات، وفق تقييم PISA الدولي.

ويعد تقييم PISA غير مرتبط بمنهج دراسي محدد، حيث طبيعة التقييم وهدفه يتمثلان في قياس جاهزية الطلبة ليكونوا فعالين في الحياة العملية عبر اكتساب مهارات حياتية عديدة، ومنها مهارات التفكير العليا.

7 ديسمبر

الإعلان عن انطلاق التسجيل للدفعة الثانية لـ«برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، وفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات دولة الإمارات، للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة في قطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته.

16 ديسمبر

إعلان برنامج الشيخ زايد للإسكان عن إنجاز 2441 مسكناً فردياً للمواطنين، بكلفة إجمالية تبلغ ملياراً و953 مليون درهم، وعن البدء بأربعة أحياء سكنية بثلاثة مليارات و790 مليون درهم في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

29 ديسمبر

اعتماد مجلس الوزراء سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، وذلك بهدف تمكين أصحاب الهمم وحمايتهم في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم، ومنحهم الفرص في مجتمع آمن، يضمن الحياة الكريمة لهم.