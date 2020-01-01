الامارات | 2020 عاماً استثنائياً بـ «إكسبو» و«قمة الحكومات» والانطلاق إلى المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 عاماً استثنائياً بـ «إكسبو» و«قمة الحكومات» والانطلاق إلى المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكتسب سنة 2020 أهمية كبيرة لدى الدولة، بالنظر إلى الفعاليات والأحداث المهمة المرتقبة خلالها، التي يأمل المسؤولون والمواطنون والمقيمون أن تُحدث أثرها المتوقع إيجاباً في المجتمع، وتؤسّس لمرحلة جديدة من التنمية والتطوّر في مجالات مختلفة، انسجاماً مع كونه «عام الاستعداد للخمسين».

وتتنوّع تلك الفعاليات لتشمل النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، وتستهدف جميعها تعزيز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتطوير البنية التحتية، وحماية البيئة والتراث.

«الاستعداد للخمسين»

سيكون 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، لتدشين أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها، للاستعداد للسنوات الـ50 المقبلة، على كل مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، والاستعداد أيضاً للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات في عام 2021.

أسواق المال

يُتوقع أن تشهد أسواق المال في الدولة نمواً مطرداً في العام الجديد، بدعم الأحداث الكبرى التي تستضيفها الدولة، خصوصاً بعدما ختم مؤشر دبي عام 2019 مرتفعاً أكثر من 9%، ليتفوق على سائر أسواق الخليج الرئيسة.

«إكسبو 2020 دبي»

ينطلق المعرض المرتقب في أكتوبر المقبل، ويستمر حتى أبريل 2021، وستجتمع من خلاله 192 دولة، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 25 مليون زيارة.

متاحف الشندغة

ستكون المنطقة التاريخية بالشندغة جاهزة في النصف الأول من عام 2020، وستضيف منصّة ثقافية تعكس تاريخ الإمارة، بعد ترميم المباني التراثية في المنطقة، التي وصل عددها إلى 162 مبنى على مساحة 169 ألف متر مربع.

Advertisements

«مكتبة محمد بن راشد»

تفتح مكتبة محمد بن راشد أبوابها في 2020، بكلفة بلغت مليار درهم، وبتنفيذ بلدية دبي، وستضم المكتبة ثماني مكتبات متخصصة، ونحو مليون كتاب مطبوع وإلكتروني وسمعي.ويُتوقع أن يستفيد من المكتبة مليون شخص سنوياً.

رؤية جديدة

يشهد 2020 ثمار رؤية «دبي الثقافية» الجديدة، التي أطلقتها «دبي للثقافة»، أخيراً، وتحمل أجندة زاخرة بالمبادرات والفعاليات النوعية التي ستغطي أرجاء الإمارة، وتتنوّع بين الآداب والفنون بألوانها.

متحف المستقبل

يشهد 2020 افتتاح متحف المستقبل، ليضم ثلاثة أقسام، يتناول الأول تأثير الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تحسين قدرات الإنسان البدنية والذهنية، ويركز الثاني على العلاقة بين البشر والروبوتات، والثالث على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار.

«إكسبو الحكومات»

تنعقد قمة «إكسبو للحكومات» بالتزامن مع فعاليات «إكسبو 2020»، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر، وستكون أكبر دورة للقمة منذ إطلاقها، لتعزيز مكانة الحدث الدولي كملتقى لصياغة مستقبل الحكومات.

«مسبار الأمل» للمريخ

ينطلق «مسبار الأمل» في مهمة لكوكب المريخ، منتصف يوليو 2020، ومن المخطط أن يصل إلى الكوكب الأحمر (المريخ) بحلول عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور 50 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات.