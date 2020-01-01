الامارات | السجن 10 سنوات لزائر عربي قتل رجلاً وأصاب امرأة وطفلتها

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 سنوات لزائر عربي قتل رجلاً وأصاب امرأة وطفلتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة جنايات الشارقة زائراً عربياً بالسجن لمدة سبع سنوات، وإلزامه الدية الشرعية 200 ألف درهم لذوي المجني عليه، بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص، وثبوت إدانة المتهم بقتل رجل من جنسيته نفسها، طعناً بالسكين، خلال محاولته مساعدة امرأة آسيوية وطفلتها استنجدت به بعد طعنهما، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات لشروعه في قتل المرأة، وتغريمه 5000 درهم، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة الشارقة بلاغاً، في شهر يناير الماضي، يفيد بوقوع جريمة قتل، وتحركت دوريات الشرطة إلى الموقع، وتبين وجود امرأة آسيوية وطفلتها وشخص عربي، تعرضوا جميعاً للطعن بآلة حادة، وتم القبض على المتهم.

وخلال نقل المصابين إلى المستشفى فارق المجني عليه الحياة، بينما تم إدخال المرأة وطفلتها المصابتين إلى العناية المركزة لتقلي العلاج.

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ومن خلال جمع المعلومات الأولية في مسرح الجريمة، تبين أن المدان قَدِم في زيارة إلى الدولة، وبسؤاله عن سبب إقدامه على الاعتداء لم يعطِ تفسيراً واضحاً، وقال إنه يعاني بعض المشكلات العائلية، وكان في حالة ضيق شديد عندما قرر الخروج من مكان إقامته والقيام بعمل عدواني، وبيده السكين الذي استخدمه في الاعتداء.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة، إلى أقوال المرأة التي استنجدت بالمجني عليه، حيث قالت إنها أثناء عودتها إلى المنزل برفقة طفلتها، توجهت إلى المصعد، وعندما فتح باب المصعد رافقهما المتهم، مشيرة إلى أنه عندما أغلق الباب قام باحتضان طفلتها ووجّه لها طعنة بسكين كان بحوزته، وخلال محاولتها الدفاع عن طفلتها أقدم على طعنها طعنات عدة في الكتف والظهر واليد.

وتابعت «عندما وصل المصعد إلى الطابق الذي تسكن فيه، منعها المتهم من الخروج من المصعد، وعند وصول المصعد إلى الطابق الأرضي، وجدت المجني عليه منتظراً للصعود، فاستغاثت به لإنقاذها من المتهم، وعند محاولته التدخل تلقى طعنة في صدره، ما أدى إلى وفاته».

وأشارت إلى أنها بعد تمكنها من الهروب هي وطفلتها توجهت إلى كافتيريا، وأبلغت العامل الذي بدوره طلب الشرطة.