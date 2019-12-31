الشيخة فاطمة تهنئ قرينات ملوك ورؤساء الدول بالعام الميلادي الجديد

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية قرينات ملوك ورؤساء الدول بمناسبة العام الميلادي الجديد. وقد بعثت سموها لهن برقيات تهنئة بهذه المناسبة تمنت لهن فيها الخير والسعادة ولشعوبهن المزيد من التقدم والإزدهار. اقرأ أيضاً... الشيخة فاطمة: المرأة الإماراتية وصلت لأعلى درجات التمكين

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