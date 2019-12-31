كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة في دبي توفر منصة رائدة لمنازل العطلات

كشفت جاليري سويتس، وهي شركة تابعة لمجموعة IBC للاستثمار في الإمارات عن خطط لإحداث نقلة كبيرة في سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي، مع التركيز على القطاع الفاخر عبر المواقع الرئيسية.

ومع توقع زيادة الطلب قبل إكسبو 2020 دبي العام المقبل، قالت الشركة إنها توفر منصة سهلة لأصحاب المنازل والمستثمرين العقاريين في دبي للوصول إلى سوق الإيجار على المدى القصير.

وقال خورام شروف، الرئيس التنفيذي لشركة جاليري سويتس “بصفتها مشغل مرخص معتمد من دبي، فإن جاليري سويتس تسهل عملية الترخيص لممتلكاتك وتضمن حصولها على التصنيفات المناسبة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي”.

وتوفر الشركة أيضًا مجموعة كاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة لأصحاب العقارات، بما في ذلك الأثاث والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وإدارة الممتلكات ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات. وتوفر Gallery Suites أيضًا إمكانات كبيرة للعودة من خلال استخدام نظام إدارة متقدم وفعال.

وقال عبد الكريم، مدير العمليات في جاليري سويتس: “نحن نفرض 25 في المائة عمولة على حجوزاتنا، أي أقل بكثير من مستوى الصناعة البالغ 30-50 في المائة كما لا توجد رسوم خفية. “

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وتوفر الشركة خدمات الكونسيرج الإضافية، بما في ذلك خدمة الخادمة وخدمة الخادم الشخصي والطهاة الخاصين وخدمات مجالسة الأطفال ورحلات الحجز والمساعدة في تأجير السيارات.

وكجزء من خطتها التوسعية في دبي، ستقدم غاليري سويتس وتدير ما يصل إلى 10000 منزل لقضاء العطلات بإجمالي استثمارات تصل إلى 18 مليار درهم.

وقال رجب علي فيراني، المدير المالي في جاليري سويتس: “لا تزال دبي جذابة للغاية بالنسبة للمستثمرين، حيث بلغت عائدات الإيجار أكثر من 7 في المائة في المتوسط”.

ويضيف فيراني أن العائدات في دبي تقارن بشكل إيجابي مع المدن الرئيسية الأخرى بما في ذلك نيويورك (2.9 في المائة)، لندن (2.7 في المائة)، وسنغافورة (2.5 في المائة) وهونغ كونغ (2.4 في المائة)، بحسب غلف نيوز.

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