كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على مطعم La Mezcaleria الجديد في دبي

افتتح مطعم La Mezcaleria وهو مطعم لعموم لاتيني من بيروت أبوابه مؤخراً في دبي ليشغل المساحة التي كانت يشغلها مطعم إيريس في الطابق 27 من برج أوبروي في الخليج التجاري.

ويمكن للضيوف توقع قائمة مليئة بالنكهات من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، بما في ذلك ceviches و quesadillas و tacos، بالإضافة إلى الأطباق الكبيرة مثل enchiladas lobster و pipian و pastel azteca على الطراز اللاتيني.

ويهدف المطعم والردهة التي تتسع لما يصل إلى 500 ضيف إلى أن يصبح مقصداً للضيوف للاسترخاء مع الأصدقاء عبر مجموعة متنوعة من المشروبات المميزة والأطباق الشهية ذات النمط المشترك، بحسب موقع واتس أون.

Advertisements

وقال كارلوس سانتوس المدير العام لـ La Mezcaleria: “نحن سعداء حقًا بتقديم مفهوم مبتكر يستكشف أعماق المطبخ اللاتيني ويقدم تجربة ديناميكية لسكان دبي العالميين، إن رؤيتنا هي خلق أجواء حيوية مع طعام شهي لضيوفنا”.

La Mezcaleria، ذا أوبروي، الخليج التجاري، من الأحد إلى الخميس والسبت من 5 مساءً إلى 3 صباحًا، الجمعة 1 مساءً إلى 3 صباحًا. هاتف: 0504234044. @ lamezcaleriadxb