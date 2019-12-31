تطبيق القهوة الصاعد Cofe يصل الإمارات

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن وأوضح الإبراهيم أنه بعد التوسع بنجاح في السوق السعودية في بداية هذا الشهر، يأتي إطلاق التطبيق في السوق الإماراتية لخدمة عدد أكبر من المستهلكين في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون البداية قبل تنفيذ خطط التوسع المستقبلية والتي تهدف لفتح أبواب جديدة للدخول إلى السوق العالمي بدءًا من تركيا وتتبعها المملكة المتحدة في بداية عام 2020، باعتبارهما من أكثر الأسواق نموًا، موضحًا أن التوسع الإماراتي هو خطوة مهمة تقع ضمن إطار خطط النمو الإستراتيجية.

وبين الإبراهيم أنه بإطلاق التطبيق لخدماته في دولة الامارات سنتمكن من خدمة شريحة أكبر من المستهلكين، لان السوق الإماراتي من المحطات الأبرز والأهم في سوق القهوة لتمتعه بمكانه مميزة، حيث أنه الأسرع نموا في المنطقة، إذ تجذب الإمارات العربية المتحدة شركات القهوة من جميع أنحاء العالم، لتخدم بذلك كل محبي القهوة، والذي يعتبر هدفا أساسيا لنمو تطبيق كوفي.

ولفت الإبراهيم إلى أهم المزايا التي يقدمها تطبيق كوفي لكافة مستخدميه، فهو يتيح للمستخدم طلب قهوته المفضلة بخياراته المتعددة (على سبيل المثال: تفضيل السكر، ونوع الحليب، وغيرها من الإضافات) وتوصيلها بشكل سريع إلى مكان العمل أو السيارة، أو الاستلام الشخصي في المقهى المختار وحسب الوقت المحدد. وتتم عملية الاختيار والشراء من خلال التطبيق الذي يتضمن أيضًا برنامج مكافآت حيث يكتسب العملاء نقاط مع كل عملية شراء، يستبدلونها بمزايا حصرية، كما يوفر الوقت على محبي القهوة من خلال تقديم تجربة سريعة وسهلة وسلسة ومبسطة لطلب القهوة. بالإضافة إلى توفير وسائل الدفع المتنوعة والبطاقات الائتمانية أو الدفع نقدًا كما يمكنه استبدال الرصيد المتوفر في التطبيق.

لتنزيل التطبيق من هنا: https://cofeapp.com/