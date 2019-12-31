الامارات | كيف يؤثر جدول الرواتب الجديد على المتقاعدين؟.."صندوق التقاعد" يجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر جدول الرواتب الجديد على المتقاعدين؟.."صندوق التقاعد" يجيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر منذ قليل صندوق أبوظبي للتقاعد، على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ردوداً على تساؤلات عشرات المواطنين، بشأن مدى تأثير قرار المجلس التنفيذي لجكومة أبوظبي، الذي أصدره منذ قليل، بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، موضحاً في إجابته على السؤال، أن جدول الرواتب الجديد سيتضمن ما يقارب 80% من الراتب إجمالي رواتب المواطنين التي يحسب على أساسها المعاش التقاعدي، مما سيساهم في زيادة قيمة المعاش التقاعدي.

ورد الصندوق على سؤال آخر حول "المقصود بالراتب الخاضع للاستقطاع، وماهي العلاوات التي ستدخل ضمن حساب الاشتراكات؟"، قائلاً: "هو الراتب الذي تسدد على أساسه الاشتراكات التقاعدية، ويحسب على أساسه المعاش التقاعدي، وهو الراتب الأساسي والعلاوات التالية (علاوة الأبناء، العلاوة الاجتماعية، علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وعلاوة الاتحاد إن وجدت)".

كما أجاب الصندوق على سؤال ثالث نصه "كيف أعرف قيمة راتبي الخاضع للاستقطاع الجديد؟"، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق جهة العمل، فيما نص السؤال الرابع على "أنا متقاعد، هل يشملني قرار جدول الدرجات والرواتب الجديد؟"، إذ أجاب الصندوق بالقول: "هذا الجدول خاص بالموظفين الذين لازالوا على رأس عملهم، والعاملين في الجهات التي ينطبق عليها".

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وكان المجلس التنفيذي لجكومة أبوظبي، أصدر صباح اليوم، قراراً بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، يقضي بتضمين نحو 80% من الراتب الإجمالي للمواطن، في الراتب الخاضع للاستقطاع، والذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد، وذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز المستوى المعيشي والاستقرار الأسري للمواطنين.

وشمل قرار المجلس التنفيذي، نقل موظفي الجهات الحكومية المحلية على الجدول المعتمد، بهدف زيادة الراتب عند التقاعد، وتطوير منظومة العمل الحكومي لتحقيق الريادة في الأداء، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب لموظفي الجهات الحكومية.

ووفقاً للقرار ستتحمل حكومة أبوظبي التكلفة المترتبة على تطبيق قرار جدول الرواتب، الذي لن يؤثر على الراتب الإجمالي للموظفين. كما يشمل القرار استحداث بدلات تحفيزية لدعم استقطاب المواهب ومكافأة المتميزين في الجهات الحكومية لتشجيع التميز والإبداع.