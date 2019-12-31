الامارات | الإمارات تثمن جهود الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الإرهاب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالدور الاستراتيجي والبناء للولايات المتحدة الأميركية في التصدي للجماعات الإرهابية واستفزازاتها .. مثمنة الجهود الأميركية في هذا السياق على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها اليوم - عن تأييد الإجراءات الأميركية المتخذة كافة في سبيل حماية مصالحها وقواتها في المنطقة والدفاع عنها .. وتثمن الدور الأميركي في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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