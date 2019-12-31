الامارات | "مواقف أبوظبي" مجانية غداً.. وتغيير طفيف في خدمات الحافلات

شكرا لقرائتكم خبر عن "مواقف أبوظبي" مجانية غداً.. وتغيير طفيف في خدمات الحافلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبيعن مجانية تطبيق رسوم المواقف السطحية في الإمارة، خلال فترة إجازة رأس السنة الميلادية، والتي تبدأ من الساعة 00:01 من صباح يوم الأربعاء 1 يناير، 2020 وحتى الساعة 7:59 صباح يوم الخميس الموافق 02 يناير 2020.

ونوه المركز إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9.00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

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وأشار المركز إلى أن خدمة الحافلات ستعمل حسب الجدول الزمني ليوم الجمعة والعطل الرسمية في يوم الأربعاءالموافق 1 يناير 2020 دون أي تغيير. بينما الخدمات رقم: (65) و(67) لن تصل إلى منطقة الاحتفالات في جزيرة المارية بسبب الإغلاقات على جسر شارع المارية وعلى جسر شارع حمدان بن محمد، من الساعة 8 مساءً لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليلفي الاتجاهين بتاريخ 31 ديسمبر، حيث يتم تحويل الخطوط إلى جسري شارع حمودة بن علي الظاهري وجسر شارع الريم كبديل، مع العلم أنه لن يتم إغلاق الشوارع داخل جزيرة المارية.

أما عن مواعيد عمل خدمات العبارات في إمارة أبوظبي فستعمل حسب الجدول الزمني ليوم الجمعة والعطل الرسمية.

إلى ذلك أفاد المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستغلق خلال فترة الإجازة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير2020على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020، وبهذه المناسبة يتمنى المركز للجميع عاماً سعيداً.