كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي السيارات الثلاثة المفضلة في الإمارات في 2019؟

كشفت صحيفة ذا ناشيونال عن نتائج استطلاع أجرته حول أفضل السيارات في الإمارات لعام 2019.

رولز رويس كوليان

من الواضح أن الكثيرين لا يزالون يبدون اهتمامًا بالغرابة، حيث احتلت كولينان من رولز رويس المركز الثالث، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، ويمكنها السير على الطرق الوعرة، وتعتبر إنجازاً هندسياً مميزاً للعلامة التجارية البريطانية الفاخرة.

تويوتا Rav4

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السيارة التي احتلت المرتبة الثانية في الاستطلاع كانت تويوتا راف 4، وهي إحدى السيارات المفضلة في البلاد، ويعتبرها البعض كنسخة ميسورة التكلفة لسيارات الدفع الرباعي الأغلى ثمناً. السيارة ممتعة في القيادة وقد أعطاها المظهر الجديد الأكثر صرامة مظهراً مميزاً، وهي الأفضل من بين جميع الموديلات السابقة.

نيسان باترول

احتلت المركز الاول في تفضيلات المستخدمين، وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المفضلة في الإمارات، وبعد إطلاقها العالمي في أبو ظبي في سبتمبر، من المحتمل ظهورها في تقارير السيارات في الشرق الأوسط أكثر من أي سيارة أخرى.