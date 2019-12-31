كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل جميع عروض التخفيضات في دبي حقيقية؟

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنها كثفت مراقبة المبيعات والعروض الترويجية في منافذ البيع في جميع أنحاء الإمارة وأنها تضمن أن تكون جميع العروض الترويجية أصلية.

وقال قطاع الامتثال التجاري وحماية المستهلك (CCCP) إنه كثف مراقبة المنافذ التجارية في الإمارة، وخاصة تلك التي تعلن عن العروض الترويجية والخصومات كجزء من مهرجان دبي للتسوق (DSF) وموسم رأس السنة الجديدة.

ومع بدء مهرجان دبي للتسوق، يعلن معظم تجار التجزئة عن عروض ترويجية وخصومات كبيرة خلال حدث البيع الضخم هذا الذي يجذب المتسوقين من الخارج أيضًا. وكجزء من حملة مهرجان دبي للتسوق، أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي (DSMG)، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة (DFRE)، عن تقديم جوائز مالية بقيمة مليون درهم.

وفي وقت سابق، أطلقت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات (DGJG) عن جوائز بقيمة 4 ملايين درهم يتم منحها عن طريق شراء المجوهرات والماس من قبل السكان والزوار خلال مهرجان دبي للتسوق. وبالإضافة إلى هذه الهيئات، يقوم تجار التجزئة الأفراد أيضًا بتقديم عروض ترويجية وخصومات للاستفادة من عمليات الشراء للمقيمين والزوار.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية إن هذه الحملة المندمجة هي جزء من جهود حماية مصالح جميع المستهلكين، بما في ذلك السكان والسياح، من خلال ضمان الشفافية والأصالة في العروض الترويجية وتعزيز دبي كوجهة تسوق مفضلة محليًا ودوليًا.

وتقوم فرق من إدارة حماية المستهلك بمراقبة نشاط السوق وتفقد المؤسسات التجارية على مدار العام وخاصة خلال المبيعات الترويجية والمهرجانات التي تشهد عددًا كبيرًا من الزوار إلى دبي، بحسب خليج تايمز.

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وقال محمد علي راشد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة CCCP: “نظرًا لأن البيع بالتجزئة هو نشاط اقتصادي متكامل في دبي، فنحن حريصون على ضمان جودة وأصالة العروض الترويجية والخصومات المقدمة هنا من قبل تجار التجزئة ونضمن أيضًا أن لا يقع المستهلكون فريسة لممارسات أشخاص لا ضمير لهم”.

وأضاف لوتاه أن الفرق تتابع جميع العروض الترويجية والأنشطة المتعلقة بالبيع بالتجزئة التي تم الإعلان عنها في دبي والتحقق من امتثالها للوائح الرسمية.

وأكد لوتاه على أن دبي كونها تقدم اقتصاداً مفتوحاً، فإن تجار التجزئة يتنافسون على جذب المستهلكين، وبالتالي يجب أن يكون المستهلكون حريصين ويجرون عمليات الشراء بحكمة. وفي حال وجود عرض ترويجي مضلل أو ممارسة احتيالية، يجب على المستهلكين الإبلاغ عنها إلى اقتصادية دبي على الرقم 600545555