الامارات | قرار "حكومي" بتوحيد مفردات الرواتب والعلاوات والبدلات في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار "حكومي" بتوحيد مفردات الرواتب والعلاوات والبدلات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لجكومة أبوظبي، قراراً بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، وآخر بشأن نقلهم على الجدول المعتمد، بهدف زيادة الراتب عند التقاعد، وتطوير منظومة العمل الحكومي لتحقيق الريادة في الأداء، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب لموظفي الجهات الحكومية.

ويقضي القرار بتوحيد مفردات الرواتب والعلاوات والبدلات لجميع موظفي جهات حكومة أبوظبي، وتضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي في الراتب الخاضع للاستقطاع الذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد، وذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز المستوى المعيشي والاستقرار الأسري للمواطنين.

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ووفقاً للقرار ستتحمل حكومة أبوظبي التكلفة المترتبة على تطبيق قرار جدول الرواتب، الذي لن يؤثر على الراتب الإجمالي للموظفين.

كما يشمل القرار استحداث بدلات تحفيزية لدعم استقطاب المواهب ومكافأة المتميزين في الجهات الحكومية لتشجيع التميز والإبداع.