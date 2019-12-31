الامارات | طقس "يناير 2020": برودة وأمطار ورياح مغبرة وبحر مضطرب

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس "يناير 2020": برودة وأمطار ورياح مغبرة وبحر مضطرب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة ستتأثر خلال شهر يناير 2020، بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، كما تتأثر أحياناً بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تتكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.
وذكر المركز – في لمحته المناخية عن الشهر الجديد – أن شهر يناير يتميز بانخفاض في درجات الحرارة، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباُ معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.
وقال: "تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي".
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