الامارات | «مساندة» تنجز مدرسة محمد بن زايد بـ170 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «مساندة» تنجز مدرسة محمد بن زايد بـ170 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) أعمال مشروع تشييد مدرسة محمد بن زايد حلقة ثانية وثالثة (بنين)، التي تأتي ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل (المرحلة السابعة، المجموعة الأولى)، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 170 مليون درهم، مشيرة إلى أنها بدأت فعلياً إجراءات تسليم المدرسة إلى دائرة التعليم والمعرفة.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو تنفيذ المشروعات التي تسهم في توفير مرافق تتلاءم مع المستوى التعليمي المتطور المقدم في الإمارة، وأيضاً توفير البيئة التعليمية المحفزة للطلبة والمعلمين على حد سواء، بما يسهم في خلق وبناء مجتمع معرفي من خلال بيئة تعليمية مثالية.

وأفادت شركة «مساندة» بأنها شيدت المدرسة في مدينة محمد بن زايد على مساحة بناء تتجاوز الـ25.9 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساحة الأرض الإجمالية المخصصة للمشروع، والتي تبلغ 78.9 ألف متر مربع.