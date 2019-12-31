الامارات | مترو دبي يعمل 43 ساعة دون توقف في رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن مترو دبي يعمل 43 ساعة دون توقف في رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تمديد فترة عمل مترو دبي، ليواصل خدمة الجمهور لمدة 43 ساعة من دون توقف، يوم وليلة رأس السنة.

وأعلنت الهيئة أن المترو سيعمل من الساعة الخامسة صباح الثلاثاء 31 ديسمبر، حتى الساعة 12 منتصف الثاني من يناير، لخدمة رواد الاحتفالات التي ستنظم في مواقع مختلفة في دبي، وذلك بعد أن كان مقرراً أن يعمل ليلة رأس السنة لمدة 24 ساعة.

ويعمل مترو دبي في الأيام العادية لمدة 17 ساعة، من السبت إلى الأربعاء، من الخامسة صباحاً حتى 12 منتصف الليل، فيما يعمل 18 ساعة خلال أيام الخميس والجمعة، وذلك من الخامسة صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

وكانت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، حددت أمس، مسارات وصول أفراد الجمهور إلى منطقة برج خليفة، لحضور الاحتفالات من محطات المترو، حيث ستكون هناك ثلاثة مسارات، الأول من محطة برج خليفة، والثاني من محطة المركز المالي، وسيتم تخصيص قسم للعائلات المتجه إلى منطقة البوليفارد، وقسم للعزاب لمنطقة ساوث إيدج، أما المسار الثالث فسيكون للقادمين من محطة الخليج التجاري.

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وسيعمل مترو دبي في جميع محطات الخطين الأحمر والأخضر لخدمة الركاب المحتفلين بالمناسبة. وكانت الهيئة مددت أوقات ساعات عمل المترو يومي 27 و28 ديسمبر الجاري على الخط الأحمر من محطة الراشدية حتى محطة مركز دبي للسلع المتعددة، من الخامسة صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي، وكذلك في جميع محطات الخط الأخضر من 5:30 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي.

ويعد المترو من أكثر وسائل المواصلات العامة التي تشهد إقبالاً على استخدامها في التنقل خلال انعقاد الفعاليات والاحتفالات الكبرى في دبي. وكان آخر تلك الأحداث تحدي دبي للجري، حيث نقل المترو خلالها أكبر عدد من مستخدمي وسائل النقل العام. ونقل المترو خلال الفترة من الرابعة والنصف فجراً حتى الـ10 صباحاً، نحو 60 ألف راكب من المشاركين في تحدي دبي للجري، إذ كان الوسيلة الرئيسة في حركة وصول المشاركين في التحدي إلى موقع إقامة السباق على شارع الشيخ زايد، حيث نقل المترو 43% من المشاركين في الحدث، 38% استخدموا مركباتهم الخاصة، والنسبة المتبقية بلغت مكان الحدث بمركبات الأجرة أو مشياً.

يذكر أن الهيئة أتاحت للقادمين والمغادرين عبر مطار دبي الدولي، الذين يستخدمون المترو، إمكانية التنقل به والعبور من بواباته وهم يحملون حقيبتي سفر، وذلك تسهيلاً عليهم خلال أيام ذروة السفر بمناسبة الأعياد.

لجنة تأمين الفعاليات حددت مسارات وصول الجمهور إلى منطقة برج خليفة.