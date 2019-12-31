الامارات | 7.1 آلاف نزاع أُسري ينتهي بـ «الصلح» في أبوظبي خلال 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن 7.1 آلاف نزاع أُسري ينتهي بـ «الصلح» في أبوظبي خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن تلقي مكتب حقوق الإنسان التابع لإدارة التعاون الدولي والشراكات بالدائرة، 199 شكوى من مواطنين ومقيمين يحملون 33 جنسية، خلال العام الجاري، 25% منها كانت لمواطنين، مقابل 75% للوافدين، موضحة أن 17% ممن استفادوا من خدمات المساعدات المالية التي يسهلها المكتب بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، كانوا من مواطني الدولة، فيما بلغت نسبة المقيمين الذين استفادوا من الخدمة نفسها 14%.

وأفادت الدائرة، خلال ملتقى إعلامي نظمته أمس، في مقرها بأبوظبي، بأن الحملات التوعوية والأنشطة الإعلامية المختلفة التي قدّمتها الدائرة بهدف الحد من ظاهرة الطلاق في المجتمع، نجحت في إنهاء 7136 نزاعاً أُسرياً وطلب طلاق بالصلح بين الأزواج خلال العام الجاري، متوقعة أن تسفر الحملة في خطتها المقبلة عن تحقيق ما يزيد على 7500 حالة صلح جديدة.

وتفصيلاً، نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، الملتقى الإعلامي الـ66، تحت عنوان «رؤية إعلامية طموحة وتواصل فعال مع المجتمع»، استعرض خلاله مسؤولو الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بالدائرة، مؤشرات وإنجازات التقرير الإحصائي عن العام الجاري 2019.

بدأ الملتقى بإلقاء الضوء على أداء قسم التنسيق والإعداد الإعلامي بالدائرة، إذ أكدت رئيس القسم، مريم البريكي، أن القسم نظم خلال العام الجاري 50 ورشة عمل إرشادية وتدريبية، ونشر 312 مادة توعوية للجماهير، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة ضمن حملتها التوعوية الهادفة إلى الحد من ظاهرة الطلاق، منوهة بأن هذه الجهود أسهمت في إجراء 7136 آلاف حالة صلح بين الأزواج، خلال العام الجاري.

وقالت البريكي، إن «الإدارة شاركت في أنشطة وفعاليات مثل المعارض الخارجية، وكذلك التخطيط لجهود الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية والإسهام في الحملات المحلية والعالمية والتحسين المستمر للارتقاء بخدمات الدائرة المقدمة لذوي الهمم والفئات المحتاجة في المجتمع».

وأشارت إلى أن الإدارة أسهمت أيضاً في نشر الثقافة القانونية، وإبراز دور الدائرة بمسؤولياتها المجتمعية وتعزيز دورها في المجال الإنساني والبيئي والثقافي، وتعزيز وتقوية العلاقات بين الجهات ودعم دور أصحاب الهمم والتحسين المستمر للخدمات المقدمة لهم.

وأفادت البريكي، بأن العام الجاري شهد إصدار أول نسخة من دستور دولة الإمارات بطريقة «برايل» لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات البصرية، علاوة على نشر المواد القانونية بطرق مبتكرة مثل «الإنفوغرافيك»، وتنظيم الحملات التوعوية بالقانون من خلال أفلام توعية مجتمعية أنتجتها دائرة القضاء بأبوظبي، بالإضافة إلى إصدار كتيبات توعوية مجتمعية وتوفير نسخ من القوانين باللغة الإنجليزية في المكتبة المركزية.

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وأوضحت البريكي أن إدارة النشر الإلكتروني أطلقت خلال 2019، مشروع المكتبة الرقمية بهدف توفير الإصدارات القانونية إلكترونياً وإتاحة الاشتراك في نظام المكتبة المركزية لجميع شرائح المجتمع، بمبالغ رمزية لا تتجاوز 400 درهم سنوياً، بجانب دعم مشروعات أصحاب الهمم في دائرة القضاء، وتفعيل المحكمة المتنقلة خلال المشاركة في نشر الثقافة القانونية، والمساهمة والاستفادة منها مع المحكمة العمالية في حل النزاعات العمالية، لافتة إلى أنه تم كذلك إطلاق مشروع لنشر الثقافة القانونية بطريقة «الفيديو كونفرانس»، وتطبيقها في المعارض بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الملتقى استعرضت مدير مكتب حقوق الإنسان بإدارة التعاون الدولي والشراكات بدائرة القضاء في أبوظبي، فاطمة البدواوي، جهود وإنجازات المكتب على مدار العام، إذ بيّنت أن مكتب حقوق الإنسان تعامل مع 199 شكوى جماهيرية خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن نسبة المواطنين المستفيدين من خدمات حقوق الإنسان، بلغت 25%، مقابل 75% للمقيمين.

وبيّنت البدواوي أن نسبة المستفيدين المواطنين من خدمات المساعدات المالية التي يسهلها المكتب بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، بلغت 17%، فيما بلغت نسبة المقيمين 14%، مشيرة إلى أن الطلبات الواردة للمكتب في شأن إلغاء مخالفات إدارة الهوية والجنسية بلغت 13%، تلتها طلبات التسويات المالية مع الجهات الدائنة مثل البنوك، والتي سجلت 9%، بينما بلغت نسبة طلبات الاسترحام 7%، من إجمالي الشكاوى التي وردت إلى المكتب، والتي تقدم بها أبناء 33 جنسية من المقيمين في الدولة، بالإضافة إلى المواطنين.

اليد البيضاء

أوضح مسؤول قسم الشراكات بإدارة التعاون الدولي والشراكات، ياسر المهري، أن إدارة التعاون الدولي والشراكات، تعد اليد البيضاء التي تصافح بها دائرة القضاء بأبوظبي شركاءها، لتمضي بخطوات ثابتة نحو استدامة العدل وتقديم الخدمات العدلية لمجتمع آمن يرقى درجات السمو والتطور.

• 199 شكوى من مواطنين ومقيمين يحملون 33 جنسية، خلال العام الجاري.

• 50 ورشة عمل إرشادية وتدريبية، ونشر 312 مادة توعوية للجماهير.