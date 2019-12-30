محمد صلاح (رأس الخيمة)
قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة آسيوي في العقد الثالث من عمره بالسجن لمدة 15 عاماً في التهم المنسوبة له بطعن زميله بزجاجة خمر أدت لوفاته، وألزمت المحكمة الجاني بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة التي كشفتها تحقيقات النيابة العامة ومحضر جمع الاستدلالات، إلى تعاطي الجاني والمجني عليه الخمر في إحدى المناطق الصحراوية بإمارة رأس الخيمة، قبل نشوب خلاف أدى لوقوع الجريمة.
وتبين من خلال التحقيقات أن الجاني أقدم على كسر زجاجة واستخدمها في طعن المجني عليه في رقبته، حيث تركه في مكانه ولاذ بالفرار بعد أن سرق منه هاتفه ومتعلقاته.
وكان أحد الرعاة قد اكتشف الواقعة بعد أن شاهد جثة المجني عليه خلال قيامه برعي الغنم في المنطقة التي وقع بها الحادث، والذي بدوره أبلغ عن الواقعة، حيث نجحت الشرطة في إلقاء القبض على الجاني الذي حاول إخفاء معالم الجريمة، قبل أن تتم مواجهته بالأدلة، ليعترف بتفاصيل الواقعة، والتي ذكر خلالها أنه لم يكن في وعيه عند تنفيذ عملية قتل زميله الذي كال له الشتائم والسباب لأمه.
وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة قد وجهت للجاني تهم الاعتداء الذي أفضى للموت، بالإضافة إلى تناول الخمور وسرقة المجني عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 سنة سجناً لآسيوي تعدى على زميله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.