15 سنة سجناً لآسيوي تعدى على زميله

محمد صلاح (رأس الخيمة)

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة آسيوي في العقد الثالث من عمره بالسجن لمدة 15 عاماً في التهم المنسوبة له بطعن زميله بزجاجة خمر أدت لوفاته، وألزمت المحكمة الجاني بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة التي كشفتها تحقيقات النيابة العامة ومحضر جمع الاستدلالات، إلى تعاطي الجاني والمجني عليه الخمر في إحدى المناطق الصحراوية بإمارة رأس الخيمة، قبل نشوب خلاف أدى لوقوع الجريمة.

وتبين من خلال التحقيقات أن الجاني أقدم على كسر زجاجة واستخدمها في طعن المجني عليه في رقبته، حيث تركه في مكانه ولاذ بالفرار بعد أن سرق منه هاتفه ومتعلقاته.

وكان أحد الرعاة قد اكتشف الواقعة بعد أن شاهد جثة المجني عليه خلال قيامه برعي الغنم في المنطقة التي وقع بها الحادث، والذي بدوره أبلغ عن الواقعة، حيث نجحت الشرطة في إلقاء القبض على الجاني الذي حاول إخفاء معالم الجريمة، قبل أن تتم مواجهته بالأدلة، ليعترف بتفاصيل الواقعة، والتي ذكر خلالها أنه لم يكن في وعيه عند تنفيذ عملية قتل زميله الذي كال له الشتائم والسباب لأمه.

وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة قد وجهت للجاني تهم الاعتداء الذي أفضى للموت، بالإضافة إلى تناول الخمور وسرقة المجني عليه.