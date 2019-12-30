استعداداً للعام الجديد.. 215 دورية ورقباء سير في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة تمام جاهزيتها لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2020م، وذلك بوضع خطة أمنية شاملة، تسهم في تعزيز الأمن والأمان المجتمعي، خاصة ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.

وتم التنسيق بين الإدارات المختصة بوضع الخطط التأمينية والتي سيتم بموجبها نشر الدوريات على كافة الميادين، والتقاطعات، والطرقات الداخلية والخارجية، لضبط وتنظيم حركة السير، وضمان انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى تكثيف الوجود الأمني، وتعزيز السلامة في مختلف أرجاء الإمارة، حيث سخرت جميع الإدارات والمراكز الشرطية إمكاناتها البشرية والتقنية، لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية، حيث سيوجد 172 دورية عسكرية ورقباء سير، و43 دورية مدنية، على مستوى كافة مدن الشارقة، بما فيها المنطقتان الشرقية والوسطى.

ويأتي ذلك في إطار سعي القيادة المستمر لحفظ النظام العام بالإمارة، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لكافة القاطنين بها سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزائرين.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور، إلى التعاون مع رجال الأمن، واتباع توجيهاتهم وإرشاداتهم لضمان سلامتهم، كما تدعوهم إلى الاتصال بغرفة العمليات المركزية في حال طلب المساعدة على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة فقط، وعلى الرقم (901) للمكالمات غير الطارئة التي تحتوي على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة أثناء عطلة السنة الميلادية، حيث يتم التعامل مع كل البلاغات، وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص حسب نوع وطبيعة كل بلاغ، متمنية أن يكون العام الجديد عام خير وسعادة ورفاهية لكافة أفراد شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها الطيبة.