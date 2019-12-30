شرطة أبوظبي تعلن خطة تأمين احتفالات رأس السنة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي جاهزيتها لتعزيز السلامة المرورية باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لـ «تنظيم حركة المرور» خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وبحثت المديرية خطط العمل والسيناريوهات والترتيبات للرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية لتفادي وقوع الحوادث حفاظاً على سلامة الجميع.

وحث العميد محمد ضاحي الحميري مدير المديرية مستخدمي الطرق أثناء الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على الانتباه والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة واستخدام حزام الأمان للسائقين والركاب وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأكد الاستعداد والجاهزية العالية خلال احتفالات رأس السنة 2020 والعمل بروح الفريق لتأمين الطرق المرورية والمساهمة في نشر الأمن والأمان والسلامة والحفاظ على الأرواح. وحذر من الممارسات غير الحضارية، مثل قيادة المركبة بتهور والضجيج باستخدام آلة التنبيه بصورة مبالغ فيها، وتضخيم صوت المركبة وأجهزة الموسيقى والراديو والتفحيط. وأعرب عن أمله أن يكون العام الجديد عام خير يكون فيه الجميع أكثر التزاماً بقانون السير والمرور والحفاظ على حقوق الآخرين مستخدمي الطرق.

«الدفاع المدني» يرفع درجة جاهزيته

رفعت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، جاهزية جميع إداراتها العامة والإقليمية التابعة لها، ومراكزها المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال العام الجديد 2020، وذلك ضمن خطتها السنوية المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

ورفع اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي الكريم والمقيمين والزائرين بمناسبة قدوم العام الجديد، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عام 2020 عاماً سعيداً على شعوب العالم أجمع. وأكد قائد عام الدفاع المدني التزام جهاز الدفاع المدني بتوفير الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار العام وخاصة خلال الأعياد والمناسبات العامة والوطنية، وذلك في إطار برنامج عمل موحد في كافة إدارات الدفاع المدني لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من المخاطر.

كما أكد على الزيارات التفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة، ومناطق اختصاصها، وإجراء عدد من السيناريوهات لحرائق وتمارين استراتيجية للوقوف على الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ.